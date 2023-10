Futuros de Wall St recuam com Treasuries e balanços de gigantes de tecnologia em foco

Por Shubham Batra e Shashwat Chauhan

(Reuters) - Os futuros dos principais índices de Wall Street caíam nesta segunda-feira, com o rendimento do Treasury de 10 anos atingindo a marca de 5%, o que provocou a venda de ações de megacapitalização.

O rendimento do Treasury de 10 anos atingiu a máxima de julho de 2007, que tentou brevemente superar na semana passada. O rendimento estava em 4,989%.

"Quando os investidores podem obter um retorno anual de 5% em ativos seguros, como títulos do governo, é menos provável que optem por operações de maior risco", disse Marios Hadjikyriacos, analista sênior de investimentos da XM, em uma nota.

"Além de oferecer uma alternativa atraente às ações, os rendimentos mais altos dos títulos também tornam mais caro para as empresas assumir dívidas, limitando o escopo de expansão e, em última análise, o crescimento dos lucros."

Ações de mecapitalização, incluindo Apple, Microsoft, Alphabet, Nvidia, Meta e Amazon.com, recuavam entre 0,6% e 1,5% nas negociações do pré-mercado.

O foco também permanecerá em uma semana movimentada por balanços, com quatro gigantes de tecnologia divulgando seus resultados nesta semana, cujos ganhos têm impulsionado o S&P 500 em 2023, enquanto outros índices têm tido um desempenho pior.

Das 86 empresas do S&P 500 que divulgaram seus lucros até o momento no terceiro trimestre, 78% ficaram acima das estimativas dos analistas, de acordo com os dados do LSEG. De modo geral, é provável que os lucros do terceiro trimestre cresçam 1% em relação ao ano anterior.

O chair do Federal Reserve, Jerome Powell, fará breves comentários em um evento na quarta-feira, mas é improvável que ele fale sobre política monetária, uma vez que o período de silêncio do Comitê Federal de Mercado Aberto começou no sábado.

A semana terminará com a divulgação do índice de preços de despesas de consumo pessoal -- o indicador de inflação preferido do Fed -- para setembro.

Às 8:42 (de Brasília), o futuro do Dow Jones caía 0,54%, a 33.079,00 pontos, enquanto o contrato futuro do S&P 500 perdia 0,52%, a 4.226,50 pontos. O futuro do Nasdaq 100 recuava 0,58%, a 14.578,50 pontos.