'Futuro é promissor', diz presidente da Argentina após 1º turno

BUENOS AIRES, 23 OUT (ANSA) - O presidente da Argentina, Alberto Fernández, comentou o desempenho do candidato do governo à presidência, o peronista de centro-esquerda Sergio Massa, que surpreendeu e avançou para o segundo turno das eleições no país, afirmando que "o futuro é promissor".

Em publicação nas redes sociais, o líder argentino enfatizou que "a experiência de Sergio Massa, a sua preocupação com quem mais precisa, a sua vocação para o diálogo e a sua procura pela unidade nacional são os eixos que o nosso país necessita".

"Temos o talento do nosso povo e a riqueza da nossa pátria. O futuro é promissor", escreveu ele.

Fernández afirmou ainda que a disputa no primeiro turno, uma "importante jornada democrática", foi concluída com "muita alegria" e parabenizou o atual ministro da Economia por ser o candidato mais votado e "todo o povo argentino que se manifestou nas urnas".

"Sergio é a pessoa mais preparada para garantir um caminho de crescimento e igualdade para a Argentina. O povo argentino está comprometido em defender o trabalho, a educação, a saúde e seus direitos", concluiu.

O atual ministro da Economia da Argentina largou na frente na disputa pela Casa Rosada, com cerca de sete pontos de vantagem para o ultraliberal Javier Milei. Os dois disputarão o segundo turno das eleições presidenciais no país no próximo dia 19 de novembro. (ANSA).

