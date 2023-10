Feira de inovação em Caxias gera R$ 563 milhões em negócios

SÃO PAULO, 23 OUT (ANSA) - A economia da cidade de Caxias do Sul (RS), importante destino da imigração italiana no Brasil, foi movimentada na semana passada pela Mercopar, maior evento de inovação industrial da América Latina e que encerrou sua 32ª edição com R$ 563 milhões em negócios gerados, alta de 31% sobre 2022, e público de 39,5 mil pessoas, entre acessos presenciais e virtuais.

A feira foi realizada no Parque de Eventos da Festa da Uva e recebeu um número recorde de 625 expositores (113 a mais que no ano passado), que ocuparam uma área de 38 mil metros quadrados entre 17 e 20 de outubro.

"Seja pelos indicadores de crescimento, pelas conexões geradas ou pela qualidade dos conteúdos apresentados, não temos dúvidas de que a Mercopar atingiu um novo patamar", disse André Godoy, diretor do braço gaúcho do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae RS), organizador da feira ao lado da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs).

Já Celestino Oscar Loro, presidente da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul (CIC Caxias), afirmou que "os números comprovam o sucesso da Mercopar".

"Este evento, que reúne empresas com suas inovações e tecnologias, desempenha um papel fundamental no fortalecimento da economia não apenas de nossa cidade, mas de toda a Serra Gaúcha e do Rio Grande do Sul. A Mercopar não apenas promove o desenvolvimento industrial, a geração de empregos e o estímulo à inovação, mas movimenta também toda a cadeia do comércio e dos serviços", declarou.

Segundo Loro, "a feira foi um sucesso e deixa um legado, que é o contato das empresas de menor porte com as novas tecnologias". "Se a feira não fosse aqui, as pequenas e médias empresas não teriam essa oportunidade. É um impacto imediato e outro a longo prazo", disse.

A Mercopar tem o objetivo de fomentar conexões e negócios em setores como metalmecânico, tecnologia da informação, energia e meio ambiente, borracha, automação industrial, plástico, eletroeletrônico, movimentação e armazenagem, mas nos últimos anos passou a colocar o conceito de inovação no centro de sua estratégia, sempre de olho na agenda ESG.

O evento foi "carbono neutro" e compensará as emissões de gases do efeito estufa por meio da compra de créditos de carbono certificados.

"A cada edição, aperfeiçoamos o modelo do evento para entregar cada vez mais valor a quem participa. Tudo aquilo que é solução e tendência para a indústria do futuro foi contemplado", ressaltou o diretor técnico do Sebrae RS, Ayrton Ramos.

Para fortalecer a vocação de fomentadora de novos negócios no setor industrial, a Mercopar passa a atuar a partir de 2023 de forma permanente durante o ano todo, apoiada em cinco pilares: negócios, conhecimento, conexões, soluções e a feira. (ANSA).

