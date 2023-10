Exportação de soja e petróleo do Brasil já supera outubro de 2022, aponta Secex

SÃO PAULO (Reuters) - A exportação de soja e petróleo do Brasil no acumulado de outubro até a terceira semana já superou o total embarcado no mesmo mês completo de 2022, apontaram dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex) nesta segunda-feira.

O volume exportado de soja somou 3,86 milhões de toneladas, acima das 3,8 milhões de outubro do ano passado. Pela média diária, há um avanço de 38% nos embarques, à medida que a exportação brasileira está se prolongando ao longo do ano, com exportadores buscando escoar uma safra recorde colhida no primeiro semestre.

A exportação de petróleo também está com forte alta em outubro, crescendo quase 40% pela média diária em relação a mesmo mês do ano passado, em momento em que a produção também está crescente.

Em termos absolutos, o Brasil já exportou 5,38 milhões de toneladas de petróleo, versus 5,29 milhões em todo outubro do ano passado.

A Petrobras produziu um recorde de quase 4 milhões de barris como operadora de campos em média, no terceiro trimestre, informou a companhia na semana passada, reportando um avanço de 7,8% no período.

Já a exportação de milho, outra importante commodity exportada pelo país, já somou 5,9 milhões de toneladas, versus 6,78 milhões de toneladas de outubro completo em 2022, com avanço de 18% pela média diária, também em meio a uma safra recorde.

(Por Roberto Samora)