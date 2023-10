Empoli vence Fiorentina e deixa zona de rebaixamento

ROMA, 23 OUT (ANSA) - O Empoli venceu o clássico contra a Fiorentina por 2 a 0 no Stadio Artemio Franchi, em Florença, nesta segunda-feira (23), e deixou a zona de rebaixamento do Campeonato Italiano.

O Derby Dell'Arno encerrou a 9ª rodada da Série A.

Os gols do Empoli foram marcados por Francesco Caputo aos 21 minutos do 1º tempo e por Emmanuel Gyasi aos 36 minutos da etapa final.

Jogando em casa, a Fiorentina vinha embalada pela vitória sobre o Napoli na rodada anterior, mas perdeu a chance de terminar a rodada em terceiro lugar.

A Viola agora está em quinto com 17 pontos.

A Internazionale lidera com 22 pontos, seguida do Milan com 21, da Juventus com 20 e do Napoli com 17.

O Empoli subiu para a 17ª posição com sete pontos e empurrou a Udinese, com seis, para a zona de rebaixamento.

A Salernitana, com quatro, e o Cagliari, com três, também estão na faixa de descenso.

Na próxima rodada, o Empoli joga em casa contra a Atalanta e a Fiorentina visita a Lazio em Roma.

Antes disso, a Viola joga pela Uefa Conference League, a terceira competição na hierarquia dos torneios internacionais interclubes da Europa.

A equipe italiana enfrenta o Cukaricki, da Sérvia, na quinta-feira, às 16h (horário de Brasília) em Florença.

O time do técnico Vincenzo Italiano empatou os dois primeiros jogos e está em terceiro lugar no Grupo F, dois pontos atrás do Ferencváros, da Hungria, e do Genk, da Bélgica.

Ao final das seis rodadas da fase de grupos, apenas os dois primeiros colocados de cada chave permanecem na competição.

