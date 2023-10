Elevações de rating superaram rebaixamentos na AL pela 1ª vez desde 2º tri de 2022, diz Fitch

As elevações de rating de empresas da América Latina pela Fitch superaram os rebaixamentos no trimestre passado pela primeira vez desde o segundo trimestre de 2022. A maioria dos aumentos nas notas de crédito seguiu a elevação do rating do Brasil a BB em julho, disse a agência de classificação de crédito em relatório publicado nesta segunda-feira, 23.

A Fitch informou que a razão entre rebaixamentos e elevações entre emissores da região foi de 0,3x no terceiro trimestre de 2023, de 6,0x no segundo trimestre de 2023.

A distribuição das 'perspectivas' dos ratings foi de 86% 'estável', 9% 'positiva' e 5% 'negativa'.

A agência disse esperar que o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) das maiores economias latinas desacelere em 2024. No entanto, a Fitch projeta que 80% dos emissores avaliados pela agência encontrarão algum espaço nas métricas de alavancagem até o próximo ano fiscal, potencialmente permitindo que a maioria resista a uma desaceleração econômica.

Como previamente informado, a Fitch reforça que projeta um avanço de 1,3% no PIB do Brasil para 2024 e de 3,2% neste ano.