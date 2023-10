Dólar ronda estabilidade com expectativa por dados antes do Fed

Por Luana Maria Benedito

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar devolveu ganhos iniciais e passou a rondar a estabilidade frente ao real na manhã desta segunda-feira, conforme investidores monitoram riscos geopolíticos e aguardam dados econômicos dos Estados Unidos que antecederão a decisão de juros do Federal Reserve da semana que vem.

Às 10:13 (horário de Brasília), o dólar à vista recuava 0,01%, a 5,0317 reais na venda. Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento caía 0,24%, a 5,0380 reais.

A moeda norte-americana chegou a subir 0,46% mais cedo, a 5,0553 reais, mas logo reverteu os ganhos em linha com uma tímida queda de 0,09% no índice que compara o dólar a uma cesta de pares fortes.

Apesar de mostrar algum arrefecimento contra pares globais, participantes do mercado ponderaram que o dólar está apenas sofrendo ajustes para baixo após um rali recente, de forma que continua em níveis muito fortes diante do salto recente nos rendimentos dos Treasuries.

A taxa do título norte-americano de dez anos superou os 5% nesta segunda-feira.

Participantes do mercado aguardam a publicação, na quinta-feira, dos dados do Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos e, na sexta, de uma importante leitura de inflação norte-americana acompanhada de perto pelo Federal Reserve, a do índice de preços de despesas para consumo pessoal (PCE, na sigla em inglês).

"Os dados dessa semana podem continuar fornecendo suporte ao dólar", disse Eduardo Moutinho, analista de mercado da Ebury. "Esperamos que o crescimento trimestral do PIB fique acima de 4% em termos anualizados... A diferença em relação às outras economias não poderia ser maior, e a questão é até que ponto essa diferença já está refletida nos altos níveis do dólar."

Já o índice de preços PCE, o preferido do Fed, "deve continuar subindo, considerando os últimos números de preços e de atividade, o que dificilmente contestaria os argumentos em favor do dólar", acrescentou Moutinho.

Na semana que vem, o Fed fará sua muito aguardada reunião de política monetária. A expectativa praticamente consensual entre operadores é de que o banco central manterá a taxa de juros inalterada, mas têm crescido os temores de que as autoridades acabem apertando a política monetária em dezembro e deixando os custos dos empréstimos em patamares elevados por mais tempo.

Enquanto isso, na frente geopolítica, Israel bombardeou Gaza nesta segunda-feira, enquanto seus soldados lutaram contra militantes do Hamas em terra, dentro do enclave palestino sitiado. Em sinais de que o conflito está se espalhando, aeronaves israelenses também atingiram o sul do Líbano durante a noite e tropas israelenses lutaram contra palestinos na Cisjordânia ocupada, segundo moradores.

Na última sessão, o dólar à vista fechou o dia cotado a 5,0322 reais na venda, em queda de 0,43%.