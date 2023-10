Dólar oscila abaixo de 5 reais, mas fecha em R$5,0163 sob influência do exterior

Por Fabricio de Castro

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar fechou em queda nesta segunda-feira, chegando a oscilar abaixo dos 5 reais no início da tarde, acompanhando o recuo da moeda norte-americana no exterior após os rendimentos dos Treasuries perderem força e em meio à expectativa pela divulgação de novos dados da economia dos EUA durante a semana.

O dólar à vista fechou o dia cotado a 5,0163 reais na venda, em queda de 0,32%. Em outubro, a moeda acumula baixa de 0,22%.

Na B3, às 17:29 (de Brasília), o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento caía 0,49%, a 5,0255 reais.

No início da sessão, o dólar chegou a sustentar ganhos ante o real, em sintonia com o exterior, onde os rendimentos dos Treasuries voltaram a subir. Os yields dos títulos de 10 anos -- uma das referências para os negócios globais -- superaram novamente os 5%, o que dava força ao dólar ante outras divisas. No Brasil, às 9h08 o dólar à vista marcou a cotação máxima de 5,0553 reais (+0,46%).

O avanço do dólar, no entanto, durou pouco tempo. Com a perda de força dos yields no exterior, a moeda norte-americana também se enfraqueceu ante várias outras divisas e migrou para o negativo no Brasil.

“Tanto o (título) de 10 anos quanto o de 30 anos renovaram mínimas intradia (nas taxas). Então, isso se refletiu em fluxo (de dólares) para o mercado de capitais (brasileiro), mas em fluxo comercial também, com receita de exportador”, comentou Fernando Bergallo, diretor da assessoria de câmbio FB Capital.

Além da influência dos Treasuries, os negócios com moedas eram conduzidos pela expectativa em torno da divulgação de novos dados da economia norte-americana.

Participantes do mercado aguardam a publicação, na próxima quinta-feira, dos dados do Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA e, na sexta-feira, do índice de preços de despesas para consumo pessoal (PCE, na sigla em inglês), indicador de inflação acompanhado de perto pelo Federal Reserve. Na semana que vem, o Fed fará sua reunião de política monetária.

Neste cenário, o dólar à vista chegou a oscilar brevemente abaixo dos 5 reais, marcando a cotação mínima de 4,9958 reais (-0,72%) às 13h58.

Operador ouvido pela Reuters pontuou que, apesar do recuo, a moeda norte-americana demonstrava dificuldades para buscar patamares abaixo dos 5 reais por questões técnicas.

Às 17:29 (de Brasília), o índice do dólar --que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas-- caía 0,54%, a 105,610.

Pela manhã, o BC vendeu todos os 16.000 contratos de swap cambial tradicional ofertados na rolagem dos vencimentos de dezembro.