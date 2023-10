Turista austríaco desaparece em Santa Catarina; afogamento não é descartado

Um turista austríaco de 40 anos desapareceu em Florianópolis (SC) e é procurado pela polícia.

O que aconteceu?

Michael Lichtenegger foi visto pela última vez na última quinta-feira (19) na Praia da Joaquina.

A divisão de desaparecidos da Polícia Militar de SC divulgou uma foto do turista com telefones de contato para aqueles que tiverem notícias do paradeiro dele.

A informação do desaparecimento de Michael também foi compartilhada pela Embaixada da Áustria em Brasília nas redes sociais.

Ao UOL, a Embaixada da Áustria afirmou que foi informada do desaparecimento no sábado e que mantém contato constante com as autoridades, assim como com a família do turista.

O UOL buscou a Polícia Civil de Santa Catarina para saber quem notificou o desaparecimento do turista, mas não recebeu retorno sobre o assunto até o momento.

O Corpo de Bombeiros também foi procurado para saber se há buscas pelo austríaco na região do Costão da Joaquina, área na qual outros turistas já morreram afogados, e informou que não recebeu qualquer demanda sobre o assunto até a manhã de hoje.