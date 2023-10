Dá ou não dá 'babinha'? Novo gloss de Bruna Tavares causa debate nas redes

Uma "babinha" tem dado o que falar entre influencers de beleza nos últimos dias. A polêmica é em torno da nova linha de glosses da coleção Disney 100, de Bruna Tavares.

A história começou com a influenciadora Nicole Melchiori, que elogiou a coleção, mas não gostou da textura do gloss, que é mais espessa e acabou deixando os lábios grudentos e formando uma espécie de "babinha" ao abrir e fechar a boca.

@nicolemelchiorii Bruna Tavares eu te amo me perdoa mas esses glosses nao deu ? som original - NicoleMelchiori

O vídeo já tem mais de 770 mil visualizações no TikTok. Por causa da repercussão, algumas pessoas criticaram a influencer e ela fez um novo vídeo explicando que o gloss fica lindo para fotos e vídeos, mas que não é muito usual para o dia a dia e que ela até se sentia incomodada enquanto mexia os lábios para falar.

Outros influenciadores, no entanto, saíram em defesa dos glosses. Em um vídeo no TikTok, o maquiador Diucke disse que, apesar de o produto ter a textura mais grossa, não chega a incomodar.

Já a tiktoker Luísa Bossle ensinou um truque, que é usar um guardanapo ou papel higiênico para tirar o excesso de gloss dos lábios.

Coleção Disney 100

Para celebrar os 100 anos da The Walt Disney Company, a linha de maquiagens Bruna Tavares lançou uma coleção especial com alguns produtos inspirados na magia e no encanto da companhia.

Das cores até a embalagem, tudo foi pensado para a celebração, com cores de sombras cintilantes marcantes, desenho do Mickey holográfico nas embalagens e até orelhinhas da Minie nas tampas.

Confira abaixo outros produtos da coleção especial Disney 100, de Bruna Tavares:

Curte produtos de beleza, moda e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de produtos: no Monitor de Ofertas UOL, no Twitter (@ofertas_uol), no Telegram (monitordeofertasuol) e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).