Cristo ganha cores da Itália para saudar navio Amerigo Vespucci

RIO DE JANEIRO, 23 OUT (ANSA) - O Cristo Redentor foi iluminado com as cores da bandeira italiana na noite deste domingo (22) para dar as boas-vindas ao navio-escola Amerigo Vespucci, embarcação "mais bonita do mundo", que ficará ancorada no Rio de Janeiro até a próxima quinta-feira (26).

A projeção tricolor sobre uma das sete maravilhas do mundo moderno marca o início da programação do veleiro em águas fluminenses, com visitação aberta ao público, no Píer Mauá, como parte do tour global para promover o "Made in Italy".

Construído em 1930, o Amerigo Vespucci é a unidade mais longeva a serviço da Marinha Militar e atua como navio-escola desde 6 de junho de 1931. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.