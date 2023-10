Rosto marcado: por que criminosos famosos acabam mortos depois da liberdade

Assaltos, tráfico de drogas, sequestros, estupros, assassinatos. A lista de crimes praticados pelos mais famosos criminosos brasileiros é extensa. Se, por um lado, enfrentam ameaças e situações violentas nas prisões, por outro, tornam-se vulneráveis ao deixá-las e muitos acabam morrendo logo após ganharem liberdade.

As regras impostas pelo próprio "código do crime", como retaliações ao cometimento de estupro, delações e ataques cometidos contra outros criminosos, são apontados por criminalistas como alguns dos fatores que elevam o "risco liberdade". Os ataques dos condenados contra criminosos, inclusive, pode ser apontado como o principal motivo dessas mortes.

Pós-graduado em direito penal, processo penal e também especialista em direito militar, o advogado criminalista Jeyzel Credidio lembra que alguns dos nomes mais famosos, como Pedrinho matador e Helinho Justiceiro, foram criminosos que caçavam, justamente, outros criminosos.

"De igual modo, criminosos como Playboy atuavam à frente do tráfico de drogas, uma atividade não apenas ilegal, mas que pela própria atuação o colocou em confronto com traficantes rivais", afirma Credidio. "Se pensarmos que as facções criminosas estão distribuídas em todo o território nacional, fica ainda mais difícil um ex-presidiário tão famoso se esconder ou buscar proteção, especialmente se cometeu crimes que os próprios criminosos condenam".

A Justiça brasileira não fornece automaticamente proteção aos ex-detentos ameaçados de morte ainda na prisão, por exemplo. Apesar de existirem medidas que podem ser tomadas em determinadas circunstâncias para garantir a segurança de ex-prisioneiros, como o "Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas", que pode ser estendido a criminosos que já cumpriram pena.

A Constituição Federal brasileira prevê no Artigo 5º que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança. Porém, não consta do texto uma garantia legal expressa e específica aos criminosos jurados de morte, e sim a todos, sem distinção.

"A proteção é difícil, pois na maioria das vezes os ex-detentos não querem ajuda do Estado, devido ao mundo paralelo em que viveram em um sistema prisional, como os presídios federais, com quase nenhum contato com o mundo externo e sujeitos a controle extremo dentro do cárcere. Eles saem do presídio revoltados com o sistema e com o próprio Estado", afirma Eduardo Maurício, presidente da Comissão Estadual de Direito Penal Internacional da Abracrim-SP (Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas no Estado de São Paulo) e membro da AIDP (Associação Internacional de Direito Penal) em Portugal e na França.

"Além disso, esses indivíduos normalmente adquirem vários inimigos na vida do crime, sendo impossível o Estado conseguir proteger 24 horas por dia um cidadão normal, que dirá indivíduos de alta periculosidade após a concessão da liberdade, que se sentem mais seguros pela facção criminosa do que pelo Estado", declara o especialista.

Ressocialização

Outra questão é a dificuldade de ressocialização que os ex-detentos encontram ao tentarem reintegrar-se à sociedade. Os diversos obstáculos advindos do cometimento de crimes, mesmo após os culpados terem cumprido suas penas, torna a sobrevivência desses criminosos ainda mais nebulosa.

"A lei de execução penal traz como princípio a ressocialização. Portanto, respeitar os direitos básicos dos ex-detentos é fundamental para promover um sistema de justiça equitativo e evitar a perpetuação do discurso de ódio, devendo ser assegurado o cumprimento de pena de forma proporcional ao delito", afirma Antonio Belarmino Júnior, doutorando em Direito e Governança Global pela Universidade de Salamanca, na Espanha, e presidente da Abracrim-SP.

Ao garantir que os ex-presidiários tenham acesso a oportunidades de reabilitação, educação e emprego, estamos criando, segundo o especialista, condições para sua reintegração na sociedade, o que reduz as chances de reincidência criminal.

O que, em prática, não acontece, segundo o especialista. Apesar do Brasil possuir uma das maiores populações carcerárias do mundo, nosso sistema prisional não se concentra na recuperação ou ressocialização dos detentos, com programas escassos ou inexistentes. Embora existam exemplos positivos, como as APACs (Associações de Proteção e Assistência aos Condenados) e Centros de Ressocialização, eles não são amplamente difundidos.

"O ideal seria proporcionar aos indivíduos que cumpriram pena a oportunidade de se reabilitarem através da educação e do treinamento profissional. Isso lhes permitiria adquirir as habilidades necessárias para se reintegrarem à sociedade de maneira produtiva após serem libertos. Além disso, esse cenário ideal envolveria a eliminação do estigma associado à condenação criminal.

Dessa forma, ele acredita, os ex-detentos teriam igualdade de oportunidades em relação à moradia, emprego e educação, recebendo apoio para sua reintegração em vez de enfrentarem discriminação.

O UOL preparou uma lista com seis dos mais famosos criminosos brasileiros que, após uma vida intensa de crimes praticados em sua maioria contra pessoas inocentes, foram presos, pagaram suas penas, mas acabaram tendo um fim trágico após deixarem a cadeia.

Playboy

Nascido em 1978, o traficante de drogas Celso Pinheiro Pimenta, também conhecido como Playboy, liderava a facção criminosa ADA (Amigos dos Amigos) e controlava o comércio de substâncias ilícitas na favela da Rocinha e em outras comunidades cariocas.

Celso Pinheiro Pimenta, também conhecido como Playboy, liderava a facção criminosa ADA (Amigos dos Amigos) Imagem: Reprodução

Ele se tornou um dos criminosos mais procurados no Rio de Janeiro, levando uma vida de luxo com carros importados, joias e festas extravagantes. Ele era conhecido por sua brutalidade no comando de sequestros, assassinatos e confrontos com rivais e forças policiais

Em 2008, Playboy foi detido, mas escapou da prisão rapidamente. Ele permaneceu foragido por anos, envolvido em atividades relacionadas ao tráfico de drogas e outros crimes.

Em agosto de 2015, a polícia encontrou Celso Pinheiro Pimenta na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, resultando em um confronto que levou à sua morte pelas mãos dos agentes. O fim de Playboy marcou um ponto na luta contra o tráfico de drogas no Rio de Janeiro.

Lázaro Barbosa de Sousa

Lázaro Barbosa de Sousa, nascido em 1988, se tornou conhecido em 2021 devido a uma série de crimes violentos e a uma intensa perseguição policial que durou 20 dias em Goiás e no Distrito Federal. Ele ganhou notoriedade como o "assassino em série do DF", embora seu perfil não se encaixasse perfeitamente na descrição típica de um serial killer.

O criminoso Lázaro Barbosa de Sousa Imagem: Reprodução

Sousa era investigado por mais de 30 delitos, incluindo assassinatos, estupros, roubos, invasões de propriedades e sequestros. Sua série de crimes começou em Ceilândia (DF), onde tirou a vida de um empresário e seus dois filhos, além de sequestrar e posteriormente assassinar a esposa.

Depois ele fugiu para Goiás, onde cometeu outros crimes, incluindo o homicídio de um caseiro em Girassol. A polícia lançou uma ampla operação de busca, envolvendo mais de 200 agentes, helicópteros e cães farejadores.

Sousa protagonizou uma das fugas mais espetaculares da história do crime, invadindo propriedades, roubando veículos e armas, e fazendo reféns, escapando várias vezes ao ser cercado pela polícia.

Em junho de 2021, após 20 dias de busca, Lázaro Barbosa foi localizado e morto em um confronto com as autoridades. Sua morte gerou discussões sobre a atuação das forças de segurança e questões relacionadas ao sistema carcerário brasileiro, já que ele havia escapado da prisão em 2018.

Bandido da Luz Vermelha

João Acácio Pereira da Costa, conhecido como o "Bandido da Luz Vermelha", tornou-se um criminoso proeminente no Brasil na década de 1960 devido a uma série de roubos e homicídios. Ele ganhou esse apelido devido ao uso de uma lanterna com luz vermelha para cometer seus crimes e evitar a identificação.

João Acácio Pereira da Costa, conhecido como bandido da Luz Vermelha Imagem: Rogério Soares/Folhapress. Data: 01/11/1995

Nascido em 1942 em Santa Catarina, Costa iniciou sua carreira criminosa na adolescência e se mudou para São Paulo durante os anos 1960, onde cometeu mais de 100 invasões, quatro homicídios, além de estupros e roubos.

O Bandido da Luz Vermelha foi preso em julho de 1967 após uma intensa perseguição policial, cumprindo pena em várias penitenciárias de São Paulo. Em 1997, após 30 anos de prisão, recebeu liberdade condicional e foi transferido para o regime semiaberto.

Costa foi assassinado em 1998, em Joinville, Santa Catarina, em uma briga de bar, após quatro meses e 20 dias de liberdade. Sua história atraiu grande atenção da mídia brasileira e foi retratada em filmes, documentários e livros.

Pedrinho Matador

Pedro Rodrigues Filho, conhecido como Pedrinho Matador, é um dos mais notórios assassinos em série do Brasil. Nascido em 1954 em Minas Gerais, ele cometeu mais de 70 homicídios, incluindo vítimas relacionadas ao crime organizado.

Pedrinho Matador, Pedro Rodrigues Filho Imagem: Robson Ventura/Folhapress

Sua vida foi marcada pela violência desde o nascimento, quando sua mãe foi agredida por seu pai, causando-lhe uma lesão craniana. Seu primeiro assassinato foi aos 14 anos, quando matou um vice-prefeito, supostamente em retaliação à demissão de seu pai por motivos políticos. A partir daí, iniciou uma série de homicídios, alegando que estava "limpando" a sociedade ao eliminar criminosos e pessoas envolvidas com o crime.

Pedrinho Matador foi preso pela primeira vez em 1973 e, durante seu tempo na prisão, cometeu mais assassinatos, incluindo o de seu próprio pai, que também estava encarcerado por homicídio. Ele foi condenado a mais de 400 anos de prisão, mas a legislação brasileira limita a detenção a 30 anos e ele ganhou a liberdade em 2007, após 34 anos na cadeia.

Em 2011, ele voltou a ser preso por envolvimento em motins e incitação à violência dentro de presídios. Foi liberto novamente em 2018, quando chegou a criar um canal no YouTube para comentar crimes.

Ele permaneceu em liberdade até seu assassinato, em 2023. Ele morreu aos 68 anos, na porta de casa, ao ser atingido por tiros disparados por dois homens usando máscaras. Acredita-se que ele foi morto em um acerto de contas com o PCC.

Helinho Justiceiro

Hélio José Muniz Filho, apelidado de Helinho Justiceiro, é associado a aproximadamente 65 homicídios durante seus 24 anos de vida. Ele ganhou notoriedade na região metropolitana de Recife, onde nasceu. Muniz Filho foi condenado por dois assassinatos, incluindo o de uma adolescente de 13 anos.

No entanto, não havia provas suficientes para sua condenação nos demais casos atribuídos ao grupo de justiceiros que supostamente ele liderava, destinado a combater pequenos infratores conhecidos como "almas sebosas".

Em janeiro de 2001, Helinho foi assassinado na Penitenciária Aníbal Bruno, em Recife, por outros três detentos. Sua vida foi retratada no documentário intitulado "O Rap do Pequeno Príncipe Contra as Almas Sebosas", dirigido por Paulo Caldas e Marcelo Luna, lançado no ano de sua morte.

Maníaco do Trianon

Fortunato Botton Neto, também conhecido como Maníaco do Trianon, atuava como garoto de programa na região do Parque Trianon, próximo à Avenida Paulista, em São Paulo. Entre 1986 e 1989, ele cometeu 13 homicídios de homens com os quais se relacionou, muitos em boa situação financeira e vivendo sozinhos.

Fortunato Botton Neto (Maníaco do Trianon) Imagem: ( Foto: Reprodução / Freak TV no youtube )

As vítimas eram homossexuais, que eram atraídos para encontros antes de serem assassinados com crueldade. Entre as vítimas, destacaram-se um médico psiquiatra, um decorador, um diretor de teatro e um professor universitário. O Maníaco do Trianon faleceu na penitenciária de Taubaté, no interior de São Paulo, em fevereiro de 1997, devido a complicações de uma broncopneumonia decorrente do vírus HIV, que ele contraiu de uma de suas vítimas.