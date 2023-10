Com ônibus queimados, passageiros se arriscam em caminhão-cegonha no Rio

Do UOL, em São Paulo

Moradores da zona oeste do Rio de Janeiro se arriscaram em um caminhão-cegonha para tentar voltar para casa nesta segunda-feira (23). A região teve ao menos 35 ônibus e um trem incendiados e diversas vias interditadas após a morte de um miliciano.

O que aconteceu

Vídeo mostra passageiros sendo levados em um caminhão-cegonha. Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver dezenas de pessoas sentadas e até penduradas na carroceria do veículo.

Foram queimados 20 ônibus, cinco BRTs e veículos de turismo e fretamento. A mobilidade está comprometida em corredores como a Avenida Santa Cruz, Avenida Cesário de Melo e a Avenida das Américas. Foi o maior número de ônibus queimados em um único dia na história da capital fluminense, segundo informou a Rio Ônibus ao UOL.

Um trem também foi incendiado por criminosos, segundo a SuperVia. Em nota, a concessionária disse que o maquinista foi obrigado pelos bandidos a abrir a porta, descer da composição e retornar à estação. Todos os passageiros desembarcaram em segurança. "A SuperVia segue atuando em conjunto com as forças policiais para garantir a segurança dos colaboradores e passageiros", afirmou.

Linhas de BRT do corredor Transoeste foram temporariamente suspensas. "A opção para os passageiros que precisam ir para Santa Cruz e Campo Grande é utilizar as linhas dos corredores Transolímpica e Transcarioca que fazem integração com o ramal da Supervia pelo Terminal Deodoro e Terminal Paulo da Portela, em Madureira", orienta a Mobi-Rio, que administra o BRT.

Ao menos 12 pessoas já foram presas por envolvimento nos incêndios. Agora, equipes da Polícia Militar sobrevoam os locais onde ônibus foram queimados. A PM também informou que policiais reforçam a segurança na região.