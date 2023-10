Colisão de trens em Bangladesh deixa 17 mortos e mais de 100 feridos

A colisão de dois trens em Bangladesh deixou, nesta segunda-feira (23), pelo menos 17 pessoas mortas e outras 100 feridas, embora o aumento do número de vítimas seja uma preocupação para as autoridades.

Na cidade de Bhairab, leste do país, um trem de carga colidiu contra um trem de passageiros que viajava na direção contrária. Segundo as autoridades, dois vagões com viajantes saíram do trilho.

"Recuperamos 17 corpos. Mais de 100 pessoas estão feridas", indicou à AFP uma autoridade do governo, Sadiqur Rahman, em Bhairab, cerca de 60 quilômetros a nordeste da capital Daca.

"O número de mortos aumentará", afirmou Rahman. Enquanto esperavam a chegada dos guindastes, as equipes de resgate informaram que conseguiam ver corpos esmagados e presos sob os vagões.

Moradores e voluntários chegaram ao local logo após o acidente, que ocorreu por volta das 16h00 locais (7h00 no horário de Brasília), momento em que o trem entrou no mesmo trilho que o outro, segundo Rahman.

As autoridades de Bangladesh ordenaram duas investigações sobre o acidente, e fizeram convocações para doação de sangue.

Nazmul Islam, diretor-geral da estatal Bangladesh Railway, proprietária do trem, declarou à mídia local que o trem de carga avançou o sinal.

Os acidentes ferroviários são frequentes em Bangladesh, e costumam ser causados por má sinalização, negligência ou infraestrutura danificada.

