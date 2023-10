Chanceleres da Itália e do Brasil conversam sobre conflito

ROMA, 23 OUT (ANSA) - O vice-premiê e chanceler da Itália, Antonio Tajani, teve uma conversa telefônica nesta segunda-feira (23) com seu homólogo brasileiro, o ministro das Relações Exteriores Mauro Vieira.

Segundo um comunicado do Ministério das Relações Exteriores da Itália, a ligação foi focada na situação no Oriente Médio e ocorreu tendo em vista a reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas, convocada pela presidência rotativa do Brasil.

Durante a conversa, Tajani enfatizou a importância de evitar a regionalização do conflito: "A Itália trabalha incansavelmente com parceiros regionais e internacionais para se opor à escalada e promover o acesso à ajuda humanitária na Faixa de Gaza, cuja interrupção só agravaria a situação", acrescentou o Ministro das Relações Exteriores, expressando satisfação com a chegada dos primeiros comboios desde o último sábado (21).

Tajani também ressaltou a prioridade da libertação de todos os reféns em Gaza, incluindo os italianos: "Um objetivo no qual o Ministério das Relações Exteriores está trabalhando em estreita colaboração com nossa embaixada em Tel Aviv, o consulado italiano em Jerusalém, a embaixada no Cairo, a unidade de crise e os órgãos do Conselho de Ministros".

Por fim, Tajani expressou ao homólogo brasileiro o interesse em manter uma estreita coordenação entre os dois países, à luz de suas respectivas presidências no G7 e G20 em 2024.

A conversa ocorreu pela manhã, à margem do Conselho de Assuntos Exteriores da União Europeia, realizado em Luxemburgo, que teve a situação em Israel e na região como primeiro item da agenda.

Lá, Tajani teve dois encontros com os ministros das Relações Exteriores da Holanda e de Luxemburgo, nos quais reiterou a posição do governo italiano a favor da solução de dois Estados como a única garantia para um futuro de estabilidade e segurança no Oriente Médio. (ANSA).

