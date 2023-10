Zambelli pediu endereço de Moraes, diz defesa de hacker; deputada nega

Do UOL, em São Paulo

A defesa do hacker Walter Delgatti Neto diz que ele recebeu mensagens da deputada Carla Zambelli (PL-SP) pedindo o endereço do ministro Alexandre de Moraes, do STF.

O que aconteceu

Zambelli teria feito os pedidos em novembro do ano passado. A informação foi publicada pelo g1 e confirmada ao UOL pelo advogado Ariovaldo Moreira, que representa Delgatti.

Segundo Moreira, Delgatti relatou que os pedidos foram feitos em dois áudios enviados a ele. O advogado disse que os arquivos serão enviados à PF nos próximos dias.

Os áudios que serão repassados à PF não foram enviados ao UOL. Nos arquivos que foram obtidos pelo g1, Zambelli não cita explicitamente o nome de Moraes. O advogado de Delgatti diz que o ministro do STF ao qual a deputada se referiu é Moraes.

Defesa de Zambelli diz que "refuta e rechaça qualquer acusação de prática de condutas ilícitas e/ou imorais contra a parlamentar". "Ressalte-se que ela desconhece o contexto dessa conversa divulgada, nem para quem e de quem se referia. Igualmente, nem se sabe como obtidas", diz o advogado Daniel Bialski, em nota.

Hacker está preso desde agosto deste ano. Ele foi condenado a 20 anos de prisão por vazar informações de integrantes da Lava Jato.

Em depoimento à PF, Delgatti disse que foi contratado por Zambelli. Na versão dele, ele foi pago para participar de ataques à credibilidade das urnas eletrônicas, aos sistemas do Judiciário e a Moraes.

Bolsonaro teria oferecido indulto para hacker fraudar urna

Delgatti afirmou à CPMI dos atos de 8 de janeiro que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) teria lhe prometido um indulto para que ele tentasse fraudar as urnas eletrônicas e colocar em dúvida a lisura das eleições

Também foi pedida sua participação em um grampo em Alexandre de Moraes. Ele teria se reunido com Bolsonaro no Palácio do Alvorada e, posteriormente, ido ao Ministério da Defesa para tratar de termos técnicos.