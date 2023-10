Cão mais velho do mundo morre aos 31 anos em Portugal

A imprensa de Portugal anunciou nesta segunda-feira (23) a morte de Bobi, considerado o cão mais velho do mundo, aos 31 anos, e citou o dono do animal, morador de um povoado localizado no centro do país.

"Guardamos as melhores recordações de uma vida longa, em que foi feliz e, principalmente, fez muita gente feliz, especialmente sua família", declarou Leonel Costa.

Bobi, que morava no povoado de Conqueiros, perto de Leiria, "morreu aos 31 anos e 165 dias", anunciou a organização Guinness World Records, que certifica recordes mundiais.

A vida tranquila de Bobi mudou no dia 1º de fevereiro, quando a Guiness anunciou que o animal, de pelo marrom, havia se tornado o mais longevo de todos os tempos. O cão tinha, então, 30 anos e 266 dias.

O título deu fama mundial a Bobi, que recebeu a visita de uma multidão e de jornalistas. O cão era um Rafeiro de raça pura, com expectativa de vida de 12 a 14 anos, informou o Guinness. Ele vivia cercado de gatos na casa do seu dono.

