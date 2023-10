Campos Neto: Importante destacar que expectativa de inflação cai depois de manutenção da meta

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, disse nesta segunda-feira, 23, que o governo acertou ao manter a meta de inflação em 3%, destacando que as expectativas no mercado sobre o comportamento dos preços melhoraram após a decisão do Conselho Monetário Nacional (CMN).

Após citar que as metas de inflação no mundo estão ao redor de 2% a 3%, Campos Neto considerou que o Brasil "fez bem" em manter o seu objetivo em 3% nos próximos anos. "Importante destacar que a expectativa de inflação caiu depois da manutenção da meta", assinalou o presidente do BC durante o evento "Reflexão sobre o cenário econômico brasileiro", organizado pelo Estadão, com apoio do Broadcast, em parceria com o B3 Bora Investir, site de notícias e conteúdo educacional produzido pela Bolsa.

Ele frisou ainda que os países emergentes estão com maior viés de queda dos juros, pois, no ciclo de aperto, começaram a subir suas taxas antes. Ele salientou que os juros altos por mais tempo frearam o crédito, pressionando assim os preços para baixo. Mas expôs também a preocupação em relação a uma saída do ciclo de aperto monetário "não tão organizada" em mercados emergentes, na qual a inflação não responde à perda de tração nas economias. "Podemos ter uma saída organizada, mas uma saída também não tão organizada", alertou.