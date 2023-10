Cachorro mais velho do mundo morre aos 31 anos em Portugal

LISBOA, 23 OUT (ANSA) - O cão Bobi, detentor do título de "mais velho do mundo" pelo Guinness World Records, morreu nesta segunda-feira (23), na cidade de Leiria, em Portugal, aos 31 anos.

O animal, da raça Rafeiro do Alentejo, estava internado há dias, informou seu próprio dono, Leonel Costa, que não cogita doar o corpo para a ciência, à imprensa portuguesa.

Nascido e criado no território português em uma ninhadada de outro pet da família, Bobi sobreviveu graças à cor do seu pêlo, que o ajudou a misturar-se na floresta enquanto os outros cachorrinhos foram doados.

Na época, Costa tinha oito anos e descobriu Bobi no bosque de sua casa no campo, porque a mãe do cachorro continuava indo lá com frequência. Dessa forma, o então garoto decidiu ficar com o bichinho, sem que seus pais soubessem, a princípio.

Bobi completou 31 anos no último dia 11 de maio rodeado de mais de 100 convidados de todo o mundo.

O cão português conquistou o recorde de mais velho do mundo em fevereiro após superar Bluey (1910-1939), um cachorrinho boiadeiro australiano que viveu até aos 29 anos e cinco meses.

(ANSA).

