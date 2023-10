Arma usada em ataque a escola de SP pertence ao pai e é legal, diz polícia

A arma usada hoje de manhã em um ataque a uma escola em Sapopemba, na zona leste de São Paulo, que deixou uma pessoa morta e ao menos outras duas feridas pertence ao pai do atirador e é legalizada, segundo a Polícia Civil.

O que aconteceu

O aluno de 16 anos usou um revólver calibre 38 do pai para atacar colegas da Escola Estadual Sapopemba, segundo a polícia. O ataque está sendo investigado pelo 70º Distrito Policial (Vila Ema).

O suspeito já havia feito registro de ocorrência no dia 24 de abril deste ano, alegando ter sofrido agressões e ameaças de outros alunos. Estudante do 1º ano do Ensino Médio, ele estava com o uniforme da escola quando foi apreendido pelos policiais militares que atenderam a ocorrência.

Atingida na cabeça, uma das vítimas de 15 anos não resistiu aos ferimentos. As outras duas foram encaminhadas ao hospital e estão em estado estável, segundo boletim médico.

Viatura da PM na Escola Estadual Sapopemba, onde um aluno cometeu um ataque Imagem: Peter Leone/O Fotográfico/Estadão Conteúdo

O que dizem as autoridades

Por meio de nota, o governo de São Paulo disse que "a prioridade nesse momento é o atendimento às vítimas e o apoio psicológico aos alunos, profissionais de educação e familiares". "O Governo de SP lamenta profundamente e se solidariza com as famílias das vítimas", diz o texto.