Atirador atacou escola para ganhar pontos em grupo na internet, diz polícia

O atirador de 16 anos que matou uma estudante e feriu outras duas na manhã de hoje em uma escola estadual na zona leste de São Paulo transmitiu o ataque ao vivo em uma rede social, na qual já havia anunciado que cometeria o crime, para ganhar pontos em um grupo de ódio do qual participa, segundo a Polícia Civil.

O que aconteceu

Pelo mesmo motivo, de acordo com a investigação, o jovem fez nas últimas semanas uma suástica com uma faca na coxa esquerda e transmitiu a automutilação ao vivo numa rede social.

A Polícia Civil investiga se quatro integrantes do grupo tiveram participação indireta no crime. Investigadores relatam que o adolescente já estava planejando o crime havia ao menos uma semana. Segundo estudantes ouvidos pela reportagem, ele era perseguido por colegas e constantemente apanhava.

Ele teria inclusive feito um mapa para planejar a sua fuga da Escola Estadual Sapopemba, onde também era aluno. O adolescente passou o fim de semana na casa do pai em Santo André e escondeu na mochila a arma que ficava escondida embaixo de um colchão. O revólver calibre 38 usado no ataque era legalizado.

Os dados do celular do atirador estão sendo extraídos com auxílio da Senasp (Secretaria Nacional de Segurança Pública), do Ministério da Justiça.

Após prestar depoimento nesta tarde, o adolescente será levado para a Fundação Casa. Ele vai responder por ato infracional análogo a homicídio e por dois atos infracionais análogos a tentativas de homicídio.