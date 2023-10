Ataques israelenses atingem campo de refugiados em Gaza, diz Ministério da Saúde local

O Ministério da Saúde controlado pelo Hamas disse que Israel bombardeou um campo de refugiados na Faixa de Gaza na noite desta segunda-feira, acrescentando que dezenas de pessoas foram mortas ou feridas.

Os militares israelenses não comentaram imediatamente o assunto.

O porta-voz do Ministério da Saúde, Ashraf Al-Qudra, disse, em comunicado no Facebook, que o bombardeio de Israel teve como alvo o campo de Al-Shati, em Gaza, ao lado da costa do Mediterrâneo. Segundo ele, as vítimas incluem crianças e mulheres, mas o porta-voz não forneceu detalhes.

A mídia palestina informou que cinco pessoas foram mortas no campo.

A Reuters não pôde confirmar imediatamente os relatos.