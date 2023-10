Ataque criminoso deixa pelo menos 13 policiais mortos no México, diz fonte

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - Criminosos mataram a tiros pelo menos 13 policiais locais no Estado de Guerrero, no sul do México, nesta segunda-feira, disse uma fonte do governo estadual à Reuters.

Entre os mortos está o chefe de segurança local de Coyuca de Benítez, a oeste da cidade turística de Acapulco, acrescentou a fonte.

(Reportagem de Lizbeth Diaz)