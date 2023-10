Ataque armado deixa cinco mortos no México

Cinco pessoas morreram e outras duas ficaram feridas, nesta segunda-feira (23), em um ataque armado no estado de Michoacán, no oeste do México, informaram as autoridades locais.

O crime ocorreu no município de Tacámbaro, quando um grupo de criminosos atentou contra o irmão do prefeito dessa localidade, que ficou ferido.

"O balanço preliminar é de cinco pessoas sem vida, entre elas uma trabalhadora de um restaurante e um funcionário da Polícia Municipal", reportou a promotoria de Michoacán na rede social X, antigo Twitter. "Outras duas pessoas ficaram feridas", acrescentou.

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra civis disparando armas longas para depois fugir em três caminhonetes.

Michoacán, um lugar conhecido por suas atrações turísticas e uma pujante indústria agroexportadora, também é um dos mais violentos do país devido à ação de grupos criminosos dedicados à extorsão e ao narcotráfico.

Os prefeitos locais são alvos habituais das máfias em seu desejo por controlar territórios, segundo as autoridades.

O México registra uma taxa de homicídios de 25 casos a cada 100.000 habitantes. A média triplicou desde 2006, quando o governo da época declarou guerra ao narcotráfico, com participação militar.

Desde então, também disparou o número de desaparecidos para mais de 112.000 casos atualmente.

