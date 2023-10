Arma legalizada e correria: o que se sabe do ataque a tiros em escola de SP

A Escola Estadual Sapopemba, na zona leste de São Paulo, foi alvo de um ataque a tiros na manhã desta segunda-feira (23), deixando uma garota morta e duas feridas.

Veja o que se sabe sobre o caso:

Quem são as vítimas

Segundo a Polícia Militar, três adolescentes foram baleadas durante o ataque. Todas eram mulheres.

Uma delas, de 17 anos, foi atingida na cabeça e morreu.

As outras duas estão estáveis e não correm risco de morte. Uma foi baleada no tórax, e a outra, na clavícula.

Os feridos foram levados ao pronto-socorro do Hospital Sapopemba.

As autoridades ainda não divulgaram a identificação das vítimas.

Como foi o ataque

O ataque foi realizado com uma arma de fogo às 7h20.

A polícia foi chamada por volta das 7h30, e foi até o local com vinte viaturas e um helicóptero.

O atirador se entregou à polícia.

Segundo as autoridades, ele tem 16 anos e é um aluno do primeiro ano do Ensino Médio. No momento do ataque, o adolescente usava o uniforme da escola.

O atirador já havia feito boletim de ocorrência no dia 24 de abril deste ano, afirmando ter sofrido agressões e ameaças de outros alunos.

Arma era do pai do atirador

Os tiros partiram de um revólver calibre 38.

A Polícia Civil afirmou que a arma é do pai do aluno. O revólver é legalizado.

Aluna relata correria

Uma aluna da Escola Estadual Sapopemba relatou o desespero dela e dos colegas, que saíram correndo da sala de aula durante o ataque.

Foi um barulho oco, parecia mais uma bomba.

O pai dela, Erico, afirmou ao UOL que "essa menina [que morreu] foi buscar água e foi pega, no corredor das salas. Na classe da minha filha eles escutaram o barulho e saíram correndo sem destino".

O que dizem as autoridades

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino (PSB), se manifestou sobre o caso nas redes sociais.

Solidariedade às vítimas, suas famílias e à comunidade da escola estadual de São Paulo, alvo de ataque com arma de fogo. Laboratório de Crimes Cibernéticos do Ministério da Justiça foi acionado para auxiliar a Polícia de São Paulo a aprofundar as investigações.

Flávio Dino

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou estar "consternado" com o caso.

Nesse momento, a prioridade é apoiar os estudantes, professores e familiares. Toda minha solidariedade às famílias e a todos os afetados neste triste episódio.

Tarcísio de Freitas

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), também se manifestou nas redes sociais.

Meus sentimentos aos amigos e familiares neste momento de dor. Torço pela pronta recuperação dos feridos socorridos ao hospital do bairro. A Polícia já prendeu o atirador. Estou em contato com o Estado para oferecer o suporte necessário.

Ricardo Nunes

O ataque está sendo investigado pelo 70º Distrito Policial (Vila Ema).