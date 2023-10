Arroz: RS semeou 44,94% da área prevista em 2023/24 até sexta-feira, diz Irga

São Paulo, 23 - A semeadura de arroz da safra 2023/24 no Rio Grande do Sul havia alcançado, até sexta-feira (20), 44,94% da área prevista, com 405.520 hectares semeados. Segundo nota do Instituto Rio-Grandense do Arroz (Irga), o total a ser cultivado no atual ciclo deve ser de 902.424 hectares.

A região que está com os trabalhos mais adiantados é a zona sul do Estado, com 83,68% da área já semeada - ou 125.516 hectares. A Fronteira Oeste registrou 64% dos trabalhos concluídos, com 172.356 hectares plantados até agora. A região da Campanha alcançou 46,1% nesta semana (59.233 hectares).

Ainda conforme o Irga, a Planície Costeira Interna está com 22,3% da área semeada até o momento (29.237 hectares, de um total de 131.080 hectares esperados nesta safra). Já a Planície Costeira Externa atingiu 9,2% do previsto (9.420 hectares). E a região Central aparece no levantamento com 8,05% (9.758 hectares).