Aluna é morta em ataque a tiros em escola na zona leste de SP, três pessoas ficam feridas

SÃO PAULO (Reuters) -Uma aluna morreu em um ataque a tiros nesta segunda-feira em uma escola estadual em Sapopemba, bairro da zona leste da cidade de São Paulo, e mais três pessoas ficaram feridas, informou a Secretaria de Comunicação do governo do Estado, acrescentando que o autor dos disparos foi detido pela Polícia Militar.

"Durante o ataque a tiros, três alunos foram atingidos. Uma aluna morreu e outros três feridos estão sendo atendidos no Hospital Geral de Sapopemba, sendo um deles que se machucou ao tentar fugir durante o ataque. A Polícia Militar foi acionada e apreendeu o autor dos disparos e a arma utilizada por ele", disse a secretaria.

"O governo de SP lamenta profundamente e se solidariza com as famílias das vítimas do ataque ocorrido na manhã desta segunda-feira (23) na Escola Estadual Sapopemba. Nesse momento, a prioridade é o atendimento às vítimas e apoio psicológico aos alunos, profissionais da educação e familiares."

Em sua conta na plataforma X, anteriormente conhecida como Twitter, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, declarou-se "consternado" com o ataque.

"Estamos consternados com mais um terrível ataque nas nossas escolas", escreveu. "O autor dos disparos e a arma foram apreendidos. Nesse momento, a prioridade é apoiar os estudantes, professores e familiares. Toda minha solidariedade às famílias e a todos os afetados neste triste episódio."

Em março deste ano, um estudante com uma faca matou uma professora em um ataque em uma escola no bairro de Vila Sônia, na zona oeste da capital paulista. Na ocasião, outras três professoras e um aluno ficaram feridos.

Em abril, um homem usando uma machadinha invadiu uma creche em Blumenau, em Santa Catarina, e matou quatro crianças, ferindo ao menos outras cinco, entregando-se em seguida à polícia.

(Por Eduardo SimõesEdição de Tatiana Ramil)