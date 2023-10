Agricultura abre consulta para diretrizes de programa de prevenção do mal da vaca louca

Brasília, 23 - O Ministério da Agricultura abriu consulta pública pelo prazo de 75 dias para aprovação das diretrizes do Programa Nacional de Encefalopatia Espongiforme Bovina (PNEEB), doença conhecida popularmente como mal da vaca louca. As diretrizes do programa consistem em medidas oficiais de prevenção e vigilância para manutenção do risco insignificante de EEB no País, conforme portaria da Secretaria de Defesa Agropecuária da pasta, publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira.

As sugestões à minuta do programa devem ser encaminhadas à secretaria, segundo a portaria.

Os objetivos do PNEEB são prevenir a entrada da EEB clássica no País, implementar um sistema de vigilância para detecção de eventuais casos e evitar a difusão (chamada de reciclagem) do agente da doença no rebanho nacional.

O programa prevê uma série de controles desde o monitoramento da produção local ao controle da importação de bovinos e de ingredientes utilizados na alimentação animal.