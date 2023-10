Wall St tem dia misto com queda dos rendimentos dos Treasuries e balanços em foco

Por Stephen Culp

NOVA YORK (Reuters) - Os principais índices de Wall Street fecharam sem uma direção comum nesta segunda-feira, à medida que os rendimentos dos Treasuries caíam frente ao nível de 5% alcançado mais cedo e diante de mudança de foco dos investidores para os balanços corporativos e importantes dados econômicos nesta semana.

O S&P 500 fechou em queda leve, enquanto uma série de ações sensíveis à taxa de juros impulsionou o Nasdaq para uma alta na sessão. O Dow Jones registrou a quarta queda consecutiva.

"A história continua a ser sobre taxas de juros e, até certo ponto, sobre a mudança de 'mais altas por mais tempo' para 'quanto mais altas por quanto mais tempo?'", disse Oliver Pursche, vice-presidente sênior da Wealthspire Advisors, em Nova York. "O mercado aceitou a ideia de que o Fed não irá baixar a taxa tão cedo."

A semana promete ser agitada em termos de resultados, com divulgação de balanços por quase um terço das empresas do S&P 500.

Entre as companhias que publicam números nesta semana estão Microsoft, Alphabet, Meta e Amazon.com, além de General Motors, Ford e Boeing.

A turbulência geopolítica também estava no radar dos investidores, com os participantes do mercado à procura de potenciais sinais de agravamento ou expansão no conflito Israel-Hamas.

O Dow Jones Industrial Average caiu 0,58%, para 32.936,41, e o S&P 500 exibiu queda de 0,17%, para 4.217,04. Já o Nasdaq Composite subiu 0,27%, a 13.018,33.

Dos 11 principais setores do S&P 500, serviços de comunicação obteve o maior ganho, enquanto energia sofreu a maior queda percentual.

(Reportagem de Stephen Culp; reportagem adicional de Shubham Batra e Shashwat Chauhan em Bengaluru)