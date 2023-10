Suspeito de matar namorada com um tiro na cabeça em SP continua foragido

Do UOL, em Brasília e em São Paulo

A Polícia Civil de São Paulo informou que o homem suspeito de matar com um tiro na cabeça a jovem Tallyta Costa, de 24 anos, sua ex-namorada, ainda está foragido. Ela foi assassinada após sair do trabalho em Carapicuíba, na Grande São Paulo.

O que aconteceu?

Em nota, a Polícia Civil informou que Tallyta já havia registrado um boletim de ocorrência de violência doméstica contra o ex-companheiro. No entanto, posteriormente, ela voltou a se relacionar com o autor do disparo.

O caso segue em investigação por meio de inquérito policial instaurado pela DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de Carapicuíba. Tallyta foi morta com um tiro na cabeça após sair do trabalho na tarde de quarta-feira (18).

Segundo um familiar relatou ao UOL, sob anonimato, a jovem havia ligado para a mãe dela e falou com a filha pequena após sair do trabalho. Pouco tempo depois, o suspeito a teria encontrado perto de um ponto de ônibus, os dois discutiram e a mulher foi alvejada.

Logo depois do crime, a mãe de Tallyta ligou para a filha novamente e, segundo o familiar da vítima, o ex-namorado dela teria atendido e falado: "Acabei de matar sua filha".

Policiais militares foram acionados para atenderem a ocorrência, mas quando chegaram ao local a jovem já estava morta.

O veículo que teria sido usado na fuga do suspeito foi localizado e apreendido pela polícia. No automóvel, foram encontrados entorpecentes e a arma que teria sido utilizada no crime.