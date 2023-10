Policial civil reage a assalto contra marido e atira em homem em SP; veja

Do UOL, em São Paulo

Uma policial civil reagiu a um assalto na noite de ontem (21) na Zona Leste de São Paulo. Uma câmera de segurança flagrou a ação, que terminou com um suspeito baleado e outro foragido.

O que aconteceu

A policial, de 40 anos, estava saindo do carro com o marido quando eles foram surpreendidos por dois homens em duas motos, que anunciaram o assalto, que ocorreu no bairro Jardins Recantos das Rosas.

Um dos homens aponta uma arma para o marido, e a policial rapidamente atira no assaltante, que se desequilibra da moto. O outro comparsa foge assim que percebe os disparos.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o homem baleado tem 23 anos e foi socorrido ao Hospital Geral de Guaianases. Ele permanece internado sob escolta policial.

A moto da tentativa de assalto e a arma usada para render o marido da policial foram apreendidas. Se tratava de uma Honda/CG e um revólver calibre 357, com numeração raspada, diz a SSP.

O Instituto de Criminalística e o Instituto Médico Legal foram acionados para a perícia do local. O caso foi registrado como tentativa de roubo a transeunte no 53º DP (Parque do Carmo) e segue em investigação.