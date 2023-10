Policiais que escoltaram maconha alegaram ter apreendido carga, diz TV

Do UOL, em São Paulo

Os policiais civis presos após suspeita de escoltarem uma carga de 16 toneladas de maconha alegaram à PRF (Polícia Rodoviária Federal), quando questionados em um posto policial, que já haviam apreendido a carga. As informações são do Fantástico, da TV Globo.

O que aconteceu

O caminhão com a droga e dois carros da Polícia Civil foram parados na BR-116 em um posto da PRF. Imagens de câmeras de segurança obtidas pelo Fantástico mostram o esquema da escolta: uma viatura vinha na frente e a outra, atrás.

As viaturas e o caminhão recebem um aviso para encostar e, quando questionados, os policiais dizem aos federais que já haviam apreendido a carga e decretado a prisão do motorista do caminhão, afirma a reportagem com base nas investigações.

Em menos de um minuto, a escolta é liberada. Diversas outras câmeras das estradas registram o monitoramento dos policiais em relação ao caminhão, que só foi encerrado quando a carga chegou ao morro de Manguinhos.

O esquema foi descoberto, no entanto, quando o motorista voltou pelo mesmo caminho e foi abordado no mesmo posto da PRF em que havia sido parado antes. "O caminhão voltou sem escolta, o que fez com que os policiais novamente abordassem o caminhão e identificassem elementos muito inconsistentes", disse Alexandre Castilho, porta-voz da PRF.

As investigações apontam que a droga foi vendida por R$ 300 mil, diz a reportagem.

Relembre o caso

Os policiais civis e um advogado são suspeitos de envolvimento no transporte de um caminhão com 16 toneladas de maconha para Manguinhos, favela dominada pelo Comando Vermelho no Rio.

A operação conjunta contra o grupo, realizada pore PF, Polícia Civil e Ministério Público, ocorreu no último dia 19. A carga foi transportada no começo de agosto. Em um balanço da operação, a PF informou que a maconha vinha de Mato Grosso do Sul.

Foram presos os policiais civis Alexandre Barbosa da Costa Amazonas, Eduardo Macedo de Carvalho, Renan Macedo Villares Guimarães e Juan Felipe Alves da Silva. O UOL não localizou os representantes legais deles para que pudessem se manifestar.

Também foi preso o advogado Leonardo Silvestre da Cruz Galvão. Ele deverá receber assistência de um representante da OAB.

Além dos cinco presos, a operação apreendeu R$ 65 mil em espécie, quatro veículos de luxo, celulares e documentos.

Os mesmos policiais civis são acusados de terem exigido R$ 500 mil para a libertação de um traficante que havia sido preso em outra ocorrência, aponta a denúncia.

Mas, como não houve pagamento integral da propina, os agentes apreenderam 31 fuzis e venderam 29 deles para uma facção rival, cita a investigação. "Para justificar a operação, os policiais somente apresentaram dois fuzis apreendidos na delegacia", diz um dos trechos da decisão judicial.