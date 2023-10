Papa e Biden discutem conflito entre Israel e Hamas e outras guerras, diz Vaticano

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - O papa Francisco e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, discutiram o conflito Israel-Hamas e outras guerras em uma conversa por telefone neste domingo, disse o Vaticano.

A conversa durou cerca de 20 minutos e “focou nas situações de conflito no mundo e na necessidade de identificar caminhos para a paz”, disse o Vaticano.

Israel está se preparando para uma incursão terrestre a Gaza, duas semanas depois de um ataque do Hamas em Israel que matou 1.400 pessoas.

No início do dia, Francisco disse à multidão na Praça de São Pedro que estava profundamente triste com a “grave situação em Gaza”, onde um hospital anglicano e uma igreja ortodoxa grega foram bombardeados.

“Irmãos, parem”, disse o papa Francisco.

Biden, que é católico, disse no sábado que estava conversando com os israelenses após ser questionado se os estava encorajando a adiar uma invasão a Gaza.

O Hamas disse ter feito cerca de 200 reféns durante incursão em comunidades e bases militares no sul de Israel.

O papa pediu diversas vezes a libertação dos reféns.

(Por Crispian Balmer)