Milhares de pessoas participam de primeira manifestação pró-palestinos autorizada em Paris desde ataques do Hamas

PARIS (Reuters) - Milhares de pessoas agitando bandeiras palestinas e gritando "Gaza, Paris está com você" se reuniram neste domingo para a primeira manifestação pró-palestinos permitida pela polícia na capital francesa desde os ataques do Hamas em Israel, no último dia 7 de outubro.

Cerca de 15 mil pessoas compareceram à Place de la Republique, segundo dados da polícia, para expressar solidariedade aos palestinos e pedir um cessar-fogo, enquanto o número de mortos em ataques israelenses em Gaza subia para mais de 4.700.

“Estamos aqui para defender a liberdade do povo da Palestina, especialmente diante do que está acontecendo em Gaza – é inaceitável”, disse Noureddine Mansour.

Um protesto semelhante em Bruxelas atraiu cerca de 12 mil pessoas, disse a polícia belga.

A polícia francesa disse que o protesto em Paris foi autorizado, ao contrário de outros, porque uma declaração dos organizadores condenou os ataques de 7 de outubro, que mataram 1.400 pessoas.

Na quinta-feira, um protesto foi autorizado no último instante depois de um tribunal de Paris anular a decisão da polícia de proibi-lo.

Nos últimos dias, outros protestos foram autorizados em cidades de toda a França, depois de o mais alto tribunal administrativo francês ter decidido que os protestos pró-palestinos deveriam ser analisados caso a caso, e não proibidos sistematicamente, como uma instrução anterior do ministro francês do Interior havia sugerido.

O ato em Paris foi convocado pelo “Coletivo Nacional para uma paz sustentável e justa entre palestinos e israelenses”, composto por mais de 40 organizações, incluindo o partido de esquerda França Insubmissa, o sindicato CGT e a organização “França Palestina Solidariedade".

(Reportagem de Layli Foroudi e Ardee Napolitano em Paris)