Milei vota e promete 'melhor governo' da história

O candidato ultraliberal a presidente da Argentina, Javier Milei, disse neste domingo (22) que tem condições de proporcionar "o melhor governo da história" do país.

Líder na maioria das pesquisas, o anarcocapitalista da coalizão A Liberdade Avança (LLA) votou em um colégio eleitoral no bairro de Almagro, em Buenos Aires, e foi saudado pelos gritos de "parabéns", uma vez que hoje é seu aniversário de 53 anos.

"É um dia muito emocionante para A Liberdade Avança.

Esperaremos os resultados no quartel general e festejaremos o aniversário de Milei. Vamos presenteá-lo com algo especial, nos sentimos vencedores", afirmou a candidata a vice na chapa do ultraliberal, Victoria Villarruel.