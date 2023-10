Mercedes evolui, mas Verstappen vence de novo na F1

SÃO PAULO, 22 OUT (ANSA) - Mesmo largando da sexta posição, o holandês Max Verstappen, da Red Bull, venceu neste domingo (22) o Grande Prêmio dos Estados Unidos de Fórmula 1, em Austin, e chegou a seu 50º triunfo na carreira, a apenas um de igualar o tetracampeão Alain Prost.

No entanto, apesar de manter a hegemonia na temporada, Verstappen teve mais trabalho que o habitual e chegou a ter a vitória ameaçada pelo britânico Lewis Hamilton (Mercedes), que terminou em segundo, no encalço do tricampeão. Lando Norris, da McLaren, completou o pódio, à frente da Ferrari de Carlos Sainz (Ferrari).

Sergio Pérez (Red Bull), Charles Leclerc (Ferrari), George Russell (Mercedes), Pierre Gasly (Alpine), Lance Stroll (Aston Martin) e Yuki Tsunoda (AlphaTauri) fecharam a zona de pontos.

Com o titulo de Verstappen já garantido, o resultado do GP dos EUA acirrou a disputa pelo vice: Hamilton chegou a Austin 30 pontos atrás de Pérez, mas conseguiu reduzir a desvantagem para 19 (238 para o mexicano e 219 para o britânico) com a sprint e a corrida.

A F1 volta a correr já no próximo domingo (29), no Grande Prêmio do México. (ANSA).

