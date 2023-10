Cozinha da Barbie: máquina de wafle cor-de-rosa está pela metade do preço

A tendência Barbiecore parece que veio para ficar —e isso inclui usar e abusar do cor-de-rosa onde der, incluindo aí em utensílios para a casa e cozinha. É o caso desta divertida máquina de waffle da Britânia, que vem na cor preferida da boneca Barbie.

Ela é indicada para quem tem uma rotina agitada, mas não abre mão de uma refeição gostosa e ainda quer deixar a cozinha mais colorida. E a boa notícia é que ela está com um descontão de 57%: de R$ 399,90 por R$ 169,90 (preço checado na publicação da matéria; pode haver alterações).

Com ela, você pode saborear um waffle quentinho no café da manhã ou no meio da tarde com a combinação que quiser: desde os clássicos waffles belgas até opções mais criativas —e deliciosas— com frutas, geleias ou chocolate.

O que essa máquina de waffle tem de bom?

Revestimento antiaderente de alta durabilidade e fácil de limpar.

Pode preparar, de uma só vez, até quatro waffles.

Tem luzes indicadoras de funcionamento e aquecimento.

Prática, pode ser guardada na posição vertical.

Tem base antiderrapante e com porta-fio.

Também funciona para o preparo de panquecas e omeletes.

O que diz quem comprou?

Confira o que as pessoas estão dizendo do produto (comentários retirados do site da Britania):

Produto ótimo, bem potente e lindo. O Waffle fica pronto super rápido, fácil de limpar.

Muriel B.

Produto maravilhoso, além do designer mais lindo. Sou apaixonada pela coleção rosa da britânia, não tenho como negar.

Tamirys A.

Uso todos os dias pela praticidade além de muito linda eu uso pra decorar minha cozinha Britania está de parabéns com essa coleção rosa.

Gleice A.

