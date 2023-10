Líderes ocidentais fazem reunião sobre crise no Oriente Médio

ROMA, 22 OUT (ANSA) - Os líderes das seis principais potências ocidentais tiveram neste domingo (22) uma reunião por telefone para discutir a guerra entre Israel e Hamas no Oriente Médio, conflito que já deixou mais de 6 mil mortos em duas semanas.

A teleconferência teve as participações dos presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden, e da França, Emmanuel Macron, do chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, e dos premiês da Itália, Giorgia Meloni, do Reino Unido, Rishi Sunak, e do Canadá, Justin Trudeau.

"A reunião foi dedicada ao exame da evolução da grave crise aberta após o ataque de 7 de outubro perpetrado pelo Hamas contra Israel", diz uma nota do governo italiano.

Em seguida, Biden conversou por telefone com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e disse que haverá um "fluxo contínuo de ajuda" humanitária na Faixa de Gaza.

Tanto no sábado (21) quanto neste domingo (22), o posto de fronteira com o Egito em Rafah foi aberto temporariamente para permitir a entrada de caminhões com suprimentos médicos, comida e água potável para a população palestina. (ANSA).

