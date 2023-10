Juventus derrota Milan no San Siro e põe Inter na liderança

SÃO PAULO, 22 OUT (ANSA) - A Juventus derrotou o Milan neste domingo (22), em pleno San Siro, por 1 a 0 e beneficiou indiretamente a Inter de Milão, nova líder da Série A.

O único gol do jogo foi marcado aos 17 minutos do segundo tempo, por Manuel Locatelli, que chutou de longe e contou com desvio do milanista Rade Krunic para balançar a rede.

Com a vitória, a Juventus chegou a 20 pontos na Série A, em terceiro lugar, e entrou de vez na briga pelo Scudetto.

Já o Milan, agora vice-líder, estacionou nos 21, enquanto a Inter é a primeira colocada com 22. (ANSA).

