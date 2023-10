Israel diz que quem desobedecer ordem de evacuar será cúmplice do Hamas

Os militares israelenses advertiram os residentes de Gaza que eles correm o risco de serem identificados como cúmplices de "uma organização terrorista" se não se mudarem para o sul, disseram palestinos, em meio a crescentes temores humanitários, com pouca ajuda sendo permitida.

Mais de um milhão de pessoas viviam no norte da Faixa de Gaza, e centenas de milhares foram para o sul para se amontoar em refúgios temporários, apesar dos incessantes ataques aéreos e de artilharia que também atingem as áreas do sul para onde fugiram.

Os primeiros suprimentos limitados de ajuda chegaram no sábado, após duas semanas de cerco israelense total, mas as agências de assistência ainda alertam para uma catástrofe humanitária, com os hospitais quase sem combustível para alimentar incubadoras e outros equipamentos essenciais.

As forças israelenses, que preparam um ataque terrestre, têm bombardeado a faixa de 45 km desde que militantes do Hamas invadiram cidades israelenses em 7 de outubro, matando mais de 1.400 pessoas e fazendo mais de 200 reféns.

Cerca de 4.650 palestinos foram mortos nos bombardeios israelenses, de acordo com as autoridades de saúde do Hamas no enclave, à medida que os ataques pareciam se intensificar, com 266 pessoas mortas em 24 horas, incluindo 117 crianças.

A ajuda que chegou no sábado em um primeiro comboio de 20 caminhões começou a ser distribuída no domingo, mas um segundo comboio, um pouco menor, não chegou imediatamente a Gaza depois de entrar na passagem de fronteira de Rafah.

O chefe de logística do Crescente Vermelho Palestino em Gaza, Mahmoud Abu al-Atta, disse que os caminhões de ajuda foram entregues a agências específicas, incluindo a Unicef e o Crescente Vermelho do Catar.

Parte da ajuda foi destinada a hospitais e parte a abrigos administrados pela ONU, disse ele.

Mohammad Maher, de 40 anos, que fugiu da Cidade de Gaza, no norte, para o sul, disse: "Não queremos comida ou dinheiro. Queremos que essa guerra acabe. Queremos que a morte pare e que esse bombardeio cego de civis pare".

Ele descreveu a quantidade de ajuda alimentar que havia chegado como "patética" e acusou Israel e os Estados Unidos de buscarem a fome dos palestinos. "Que vergonha para o mundo", disse ele.

A mensagem aos residentes de Gaza foi transmitida a partir de sábado em folhetos lançados por via aérea e marcados com o logotipo militar israelense, e em mensagens telefônicas automatizadas enviadas às pessoas em todo o enclave.

"Quem optar por não sair do norte de Gaza para o sul de Wadi Gaza poderá ser identificado como cúmplice de uma organização terrorista", diziam os folhetos.

Embora Israel já tenha alertado os palestinos para que se mudassem para o sul, não havia dito anteriormente que eles poderiam ser identificados como simpatizantes de "terroristas" se não o fizessem.

No campo de refugiados de Jabalia, no norte do enclave, ataques aéreos israelenses destruíram duas mesquitas — entre as 30 que as autoridades locais dizem que os bombardeios destruíram em duas semanas.

"Eles destruíram a mesquita e o distrito ao redor dela", disse um homem que estava perto dos escombros.

No entanto, os riscos também foram intensos nas áreas do sul para onde as pessoas fugiram.

Em Khan Younis, no sul, foi realizado um funeral para sete membros de uma família mortos em ataques durante a noite.

Os suprimentos que chegarem no domingo não incluirão combustível, que, segundo os militares israelenses, poderia ser usado pelo Hamas, o que significa que o fornecimento de energia elétrica em Gaza, que está diminuindo, pode acabar.

Ashraf al-Qidra, porta-voz do Ministério da Saúde de Gaza, disse que havia 130 bebês recém-nascidos em incubadoras elétricas. No Hospital al-Shifa, um dos maiores de Gaza, estavam quase no fim dos tanques de combustível, disse ele.

"Trocamos o combustível para os serviços essenciais que salvam vidas, incluindo as incubadoras, mas não sabemos quanto tempo isso pode durar", acrescentou.

A agência das Nações Unidas para os palestinos, UNRWA, disse que ficará sem combustível em três dias. "Sem combustível, não haverá água, nem hospitais e padarias funcionando", disse.