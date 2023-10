Milionário amanhã? Gurus da internet faturam com cursos de criar cursos

Um tipo de influenciador está se proliferando nas redes sociais: o guru do marketing digital. São pessoas que ganham dinheiro na internet ensinando outras pessoas a ganharem dinheiro na internet. Para manter o engajamento, alimentam o sonho de riqueza de seu público.

A lógica é que você pode ganhar mais dinheiro do que ganha hoje usando a internet para ensinar algo que você sabe. Se trabalha com eventos, pode ganhar ensinando a criar eventos, se sabe sobre maquiagem, pode faturar ensinando outras pessoas a se maquiarem. E, se você ficar muito bom em vender o seu próprio curso, pode passar a ensinar outras pessoas a venderem na internet também.

Ensinamentos vão além de dicas para criar um negócio do zero e ter um perfil matador nas redes sociais. Os alunos e mentorados tem contato com técnicas de vendas com nomes como 6 em 7 (que promete vendas de 6 dígitos, no mínimo R$ 100 mil, em sete dias) e Venda Todo Santo Dia.

Estrelas desse meio e aspirantes a milionários se encontraram no Fire Festival. O evento foi promovido pela Hotmart, empresa que oferece a tecnologia por trás dos cursos online. Lá, esses influenciadores são tratados como celebridades, ovacionados no palco e abordados para fotos nos corredores. Nas palestras, conselhos sobre negócios se misturam com discurso motivacional. Paira no ar a ideia de que é possível ficar milionário na internet — e que existe um curso que vai te ensinar como. O UOL acompanhou o encontro que reuniu 8 mil pessoas em Belo Horizonte em meados de agosto, com ingresso de em média R$ 2.000.

6 dígitos em 7 dias

Érico Rocha é uma das estrelas do segmento. Foi ele quem trouxe para o Brasil o método 6 em 7. Formado em ciência da computação, Rocha tinha um negócio online que ensinava as pessoas a comprarem imóveis em leilão. Com dificuldade em vender, ele fez um curso sobre lançamentos na internet com o americano Jeff Walker. Usando as técnicas aprendidas, conseguiu faturar mais de R$ 100 mil em sete dias. Ele então licenciou o método do americano e passou a difundi-lo no país.

Em sua palestra, colocou um vídeo impactante de uma mentorada. Era a história de uma mulher que decidiu vender a própria casa para pagar uma mentoria sobre negócios online com ele. O preço? R$ 50 mil.

E se as pessoas venderem suas casas e não der certo o investimento? O UOL perguntou a Rocha como ele se sente com a responsabilidade de divulgar o depoimento de uma pessoa que vendeu a casa para comprar sua mentoria. Ele responde que realmente acredita no seu trabalho e que o empreendedorismo é assim: pode dar certo e pode não dar. Diz ainda que tem produtos mais baratos, na faixa dos R$ 3 mil, e compara o investimento ao preço de uma faculdade.

Quanto custa uma faculdade? Mil reais por mês, durante quatro anos, R$ 48 mil. E se der errado? E se você for dirigir Uber (sem querer desmerecer quem dirige)? E quem vende a casa, usa o dinheiro dos pais, para fazer faculdade? Eu acho louvável. Mas, e se der errado?

Érico Rocha, influenciador digital

Faturamento de milhões

O casal Priscila Zillo e Pedro Sobral projeta faturar mais de R$ 100 milhões em 2023. Formada em direito, Zillo criou um curso online para quem deseja seguir a carreira de diplomata. Já Sobral largou a faculdade de engenharia para ajudar o irmão em seu curso online de inglês. Eles se aprofundaram no tema do marketing digital e, anos depois, se conheceram em um evento do setor, se casaram e criaram o Grupo Permaneo.

Eles são donos hoje de uma produtora de cursos e mentorias online. Dentre seus produtos está o curso de como criar negócios online de Zillo (custa R$ 3.997, ou R$ 2.497 na promoção), e o curso de Sobral sobre gestão de anúncios online (preço não divulgado). A palestra deles foi sobre "as estratégias de um modelo de negócios que fatura mais de R$ 100 milhões por ano". "A gente não está aqui para esfregar esse número na cara de vocês. Não vou ser hipócrita, a gente fica orgulhoso. Estamos aqui para mostrar o que está por trás desses resultados", diz Zillo no palco.

Performance do casal chama mais a atenção que o conteúdo. As dicas do casal para chegar nos milhões são simples, coisas como evoluir 1% todo dia, ter um bom planejamento estratégico e criar um bom produto. O diferencial ali está na forma de empacotar o conteúdo. Como influenciadores digitais, Priscila e Pedro falam de forma impecável e buscam se conectar com o público o tempo todo.

O digital veio para valorizar as pessoas que sabem criar conexões com outras pessoas. E como fazemos isso? É por meio de uma comunicação quente, humanizada, interessante. Não basta saber do assunto, você tem que ser didático e interessante.

Priscila Zillo, CEO do Grupo Permaneo

Público acompanha palco principal do Fire Festival, evento de marketing digital realizado em agosto em Belo Horizonte Imagem: Bruno Soares/Hotmart/Divulgação

'Milionário pode ser o caro que está do seu lado'

Publicitário ensina o método Venda Todo Santo Dia, de estratégias para vender mais na internet. Leandro Ladeira começou no digital em 2013, ao trabalhar com a Cátia Damasceno, fisioterapeuta pélvica que fala de sexo e hoje tem 9,8 milhões de seguidores no Instagram. O sucesso foi tanto que eles abriram uma empresa de lançamentos online juntos.

Curso custa R$ 2.500. O site do publicitário tem depoimentos de pessoas que conseguiram faturar R$ 50 mil, R$ 250 mil, R$ 600 mil, R$ 1 milhão com o método. Em sua palestra, disse para a plateia: "Provavelmente alguns de vocês que estão sentados aqui vão estar milionários nos próximos anos. É fato. Às vezes é o cara que está do seu lado". Ao comentar a apresentação, Ladeira cita uma pesquisa segundo a qual o Brasil terá mais de 500 mil milionários nos próximos anos. Para ele, isso se deve ao marketing digital.

Vi um estudo recente que o Brasil vai ter 500 mil milionários nos próximos anos. Por que isso está acontecendo? Por causa do marketing digital. Antigamente para empreender você precisava já ser rico. O marketing digital é a oportunidade de uma pessoa que ainda não é rica enriquecer. O Brasil está vivendo a era dos emergentes.

Leandro Ladeira, publicitário

'Não é uma pirâmide como muita gente pensa'

Empresária conta ter ido ao evento principalmente para fazer networking. Graziela Galego é dona de uma agência que lança produtos digitais e diz que "as pessoas ficam milionárias mesmo" na internet. Ela trabalhava com eventos, fez um curso de marketing digital com Érico Rocha, e passou a lançar produtores de conteúdo na internet - é do grupo que atua nos bastidores. Dentre seus clientes, alguns ficaram milionários, diz.

As pessoas ficam milionárias mesmo. É possível que ela fique milionária amanhã. Não é uma pirâmide como muita gente pensa. Qualquer um pode ficar milionário desde que tenha um bom produto. Conheço gente que vendeu R$ 1 milhão em minutos. Não é uma promessa vazia.

Graziela Galego

Vendeu R$ 130 mil em um dia

O médico Cesar Araújo conseguiu chegar ao seu primeiro milhão e busca agora ideias para ampliar seus ganhos. Junto com um colega, ele começou a vender cursos na internet em 2020, e desde então já faturou um total R$ 1,3 milhão. No melhor lançamento, vendeu R$ 130 mil em um único dia.

Seu produto é um curso para médicos que estudaram fora do país e desejam fazer a prova do Revalida para atuar no Brasil. "Nosso intuito é buscar novas estratégias para oferecermos produtos para esses médicos e otimizar todo o processo da nossa empresa", diz.

Fé no marketing digital e no milhão

Márcia Vale já gastou mais do que ganhou com os investimentos em marketing digital. Ela atua no ramo de eventos há 26 anos. Nos últimos quatro anos, passou a buscar formas de ganhar com o setor também na internet. Diz já ter desembolsado mais de R$ 200 mil em cursos e mentorias sobre como empreender na internet. Sua meta é chegar no faturamento milionário. "Vou chegar com certeza, é meu objetivo", diz.

Até agora os ganhos não compensaram o investimento gasto. O máximo que ela conseguiu em um lançamento online foi R$ 40 mil. A covid-19 afetou em cheio o setor de eventos e agora a tendência é melhorar, diz. Para faturar enquanto seu segmento patinava, Márcia passou a lançar outros produtores de conteúdo. Até agora já fez 16 lançamentos, entre os seus e os de terceiros. Somando todos os seus ganhos, ainda não chegou aos R$ 200 mil investidos.

Inês Prado já investiu cerca de R$ 30 mil em cursos de marketing digital e diz estar próxima de lançar o seu. Ela é chefe de cozinha e trabalha com educação do paladar para crianças. Com a pandemia, teve que fechar seu consultório de atendimento presencial, e agora está iniciando a venda de um curso online sobre alimentação infantil, ainda não lançado. "Ainda estou no início. A princípio quero um negócio em que eu ganhe algum dinheiro, meu objetivo no momento não é faturar milhões", diz.

'Só minoria vai ficar milionária'

É possível sim ganhar dinheiro na internet. Mas só uma minoria vai ficar milionária com isso, como já acontece fora das redes sociais, diz Issaaf Karhawi pesquisadora em comunicação digital, com mestrado e doutorado pela USP.

O trabalho dos influenciadores digitais é aspiracional e envolve a venda de um sonho, diz pesquisadora. Isso inclui um discurso que diz: se eu consegui, você também consegue, explica.

Eu me projeto nessa pessoa e quero replicar o caminho que ela percorreu. E é bem provável que ela vá empacotar esse caminho e me devolver em formato de curso. (...) A internet é um espaço muito fértil para discursos sobre dinheiro fácil. Isso por conta das crises econômicas, o desemprego no país, a dificuldade que os jovens têm de se colocar no mercado de trabalho. É uma sensação de que o digital é um espaço de regras próprias, diferente do real e do concreto.

Issaaf Karhawi, pesquisadora em comunicação digital

Sem promessas

A Hotmart não faz promessas de ganhos milionários, diz o CEO e fundador João Pedro Resende. Mas os negócios digitais têm um potencial único, pois combinam alta margem de lucro, alto potencial de crescimento, baixa barreira de entrada e alta diferenciação, afirma. "A Hotmart não faz nenhuma promessa além de entregar tecnologia para construir um negócio digital. É um setor que tem muita escala, produtos replicáveis e não tem que gerenciar estoque. Não significa em hipótese nenhuma que é fácil [faturar R$ 1 milhão]. Mas é possível. Tem milhares de exemplos que mostram que isso acontece".

Fundada em 2010, a Hotmart nasceu da ideia de que as pessoas pagariam por conteúdo na internet. Em 2021 recebeu um aporte de R$ 735 milhões de investidores e foi avaliada em mais de US$ 1 bilhão.

A taxa de clientes da Hotmart que ganham milhões é pequena. Dos 160 mil produtores de conteúdo ativos em 2022, 4 mil haviam chegado a um faturamento acumulado de R$ 1 milhão - 2,5% do total. O número vem crescendo. Em 2020, mil haviam chegado ao milhão e, em 2016, apenas 100. Hoje, a média de faturamento mensal bruto dos criadores de conteúdo registrados na plataforma é de R$ 10 mil para quem atua como pessoa jurídica e de R$ 5 mil para quem atua como pessoa física, segundo um levantamento da FGV com 552 produtores cadastrados. Dos entrevistados, 70% tiveram aumento de renda com as vendas na Hotmart e 14,5% tinham os produtos digitais como principal fonte de renda.

O campeão da plataforma é Wendell Carvalho, o único até agora a chegar a um faturamento de R$ 250 milhões. Um dos seus cursos é o Imersão Million, evento presencial de três dias que ensina a "faturar entre R$ 336 mil e R$ 1 milhão por ano na internet". O preço varia de R$ 1.347 (na categoria Executivo) a R$ 10 mil (na categoria Diamond). Nas redes sociais, Wendell costuma aparecer com uma Lamborghini dourada.

