França: Trabalhadores migrantes descrevem miséria e exploração nos vinhedos de champagne

As autoridades da região de Champagne, na França, estão investigando as condições de trabalho em seus famosos vinhedos depois que trabalhadores sazonais foram encontrados alojados em acomodações extremamente precárias. Agora, enquanto se preparam para testemunhar contra seu antigo empregador, os trabalhadores dos vinhedos contaram à RFI sobre suas experiências extenuantes na colheita de algumas das uvas mais caras do mundo.

No mês passado, as autoridades do departamento de Marne, no nordeste da França, onde se localiza grande parte da região vinícola, fecharam as acomodações de cerca de 50 trabalhadores contratados para a colheita da safra de 2023.

Uma verificação no local constatou que os alojamentos, na comuna de Nesle-le-Repons, eram insalubres e impróprios para o uso. Os trabalhadores sazonais, em sua maioria migrantes de países da África Ocidental, estavam dormindo em camas improvisadas entre cabos elétricos e banheiros "nojentos", de acordo com os inspetores do trabalho.

"É algo que não dá para explicar. Ainda me faz chorar, passamos por tanta coisa lá", disse um trabalhador, Boubakar Soumaré, à RFI. "Durante todo o tempo em que estive na Europa, nunca havia sofrido algo assim antes."

Ele e os outros trabalhadores, muitos deles sem permissão de trabalho na França, foram recrutados no boca a boca, segundo disse à reportagem. Duas semanas de trabalho na colheita de uvas foram propostas aos trabalhadores migrantes, com alimentação e acomodação incluídas. Em vez disso, disse Soumaré, eles trabalharam quase 12 horas por dia, quase sem comida ou água.

"Havia milho crescendo nas proximidades, nós o roubávamos só para ter o que comer", contou ele.

Tráfico de pessoas

Desde então, os trabalhadores foram realojados pelas autoridades locais e os promotores abriram uma investigação sobre a suspeita de tráfico de pessoas.

Os empregadores, que dirigiam uma empresa contratada por produtores de champanhe para fornecer mão de obra temporária, podem pegar até dez anos de prisão se forem acusados e condenados.

Os trabalhadores também estão lutando para receber os salários que lhes são devidos, com o apoio do sindicato CGT. Eles só foram pagos por três dos oito dias em que trabalharam, segundo eles, e a CGT está montando um processo civil para ajudá-los a reivindicar o restante.

De acordo com o sindicato, esse tipo de exploração é muito comum nas fazendas francesas.

"Regularmente nos deparamos com situações como essa, envolvendo empreiteiros inescrupulosos e mafiosos", diz Diane Grandchamp, que representa os trabalhadores agrícolas na CGT.

"Mas se essas empreiteiras existem, é porque há pessoas que as contratam - chefes agrícolas que querem esses serviços a baixo custo. Muitas vezes, os responsáveis não são condenados, porque dizem que não sabem o que está acontecendo, mas não é possível fechar os olhos para as condições em que se encontram as pessoas que trabalham em suas terras."

Cerca de 120.000 pessoas são contratadas todos os anos para colher a safra de champanhe, geralmente por duas ou três semanas, a cada vez. A CGT afirma que a proliferação de empreiteiras que se oferecem para recrutar mão de obra de curto prazo em nome dos produtores incentivou a exploração de trabalhadores sazonais, especialmente imigrantes sem documentos dispostos a trabalhar por salários baixos e sem contratos adequados.

No final da safra deste ano, os promotores públicos da região de Champagne abriram pelo menos uma outra investigação de tráfico, envolvendo 160 trabalhadores ucranianos que foram encontrados alojados em condições inaceitáveis na comuna de Mourmelon-le-Petit.

Proteção especial

Quanto aos trabalhadores de Nesle-le-Repons, eles terão permissão para permanecer na França enquanto durar a investigação. "Devido à exploração a que foram submetidos e ao fato de terem denunciado os responsáveis, eles têm direito a um certo tipo de proteção", explica o advogado que os representa, Maxime Cessieux.

"O mesmo se aplica às vítimas de prostituição e outras. Há várias categorias de trabalhadores que se beneficiam dessa proteção quando ousam denunciar seus empregadores, o que nem sempre é o caso."

Para os que não têm documentos de imigração, isso significa uma autorização de residência temporária para permanecer legalmente na França, que será prorrogada se um tribunal considerar que o empregador os enganou. "Não sabemos o que virá depois", disse outro trabalhador, Djiakariao Konaté, à RFI. "Mas, por enquanto, pelo menos nos sentimos um pouco mais seguros."