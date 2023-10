EUA ordenam saída de funcionários não essenciais de embaixada no Iraque

Os Estados Unidos ordenaram a retirada de seus funcionários não essenciais no Iraque, em sua embaixada em Bagdá e no consulado em Erbil, informou o Departamento de Estado americano.

A ordem, com data de sexta-feira, mas anunciada em comunicado no domingo (22), foi motivada pelas "crescentes ameaças à segurança do pessoal e dos interesses dos Estados Unidos".

Trata-se de "familiares elegíveis (de funcionários) e empregados não essenciais" da missão diplomática dos EUA no Iraque.

Washington também pediu aos seus cidadãos para que não viajem ao país "devido ao terrorismo, os sequestros, os conflitos armados, as revoltas e à capacidade limitada da missão no Iraque de fornecer assistência aos cidadãos americanos", afirma o comunicado de imprensa, que é uma atualização de seus conselhos e advertências de viagem.

Nos últimos dias, bases que abrigam tropas americanas no Iraque foram alvos de diversos ataques, ao passo que facções armadas pró-Irã ameaçam os interesses dos EUA devido ao seu apoio a Israel.

Segundo as autoridades israelenses, mais de 1.400 pessoas morreram em Israel desde 7 de outubro, a maioria civis naquele mesmo dia, quando combatentes do grupo islamista Hamas executaram uma ofensiva a partir da Faixa de Gaza.

Já no enclave palestino, mais de 4.600 pessoas, majoritariamente civis, morreram nos incessantes bombardeios israelenses, segundo o balanço do Ministério da Saúde do Hamas, que governa Gaza desde 2007.