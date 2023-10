DF: Pai e filho, dono e motorista de ônibus que tombou ao fugir são presos

Do UOL, em São Paulo

A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu ontem o dono do ônibus e o motorista do veículo que tombou ao tentar fugir da fiscalização. Os dois são pai e filho. O acidente causou a morte de cinco pessoas e outras 18 ficaram feridas.

O que aconteceu:

O acidente ocorreu na BR-070, no fim da tarde de ontem. O ônibus partiu do Maranhão e transportava 32 passageiros.

O veículo não possuía autorização para transporte interestadual, informou a ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres). Conforme a Polícia Civil, uma equipe da agência estava no posto da PRF (Polícia Rodoviária Federal) a fim de apurar a irregularidade no transporte de passageiros.

O motorista do coletivo foi identificado e sabia que o ônibus seria apreendido quando parasse na rodoviária de Taguatinga, para desembarque dos passageiros.

O ônibus estava sendo escoltado até o terminal e o acidente aconteceu quando o motorista tentou fugir da fiscalização. Ele arrancou com o veículo em alta velocidade, perdeu a direção e capotou.

O pai do motorista, que estava em outro veículo, teria orientado o filho a fugir da escolta. Ele estava em outro veículo e tentou atrapalhar a escolta, disse à TV Globo o delegado Josué Pinheiro.

Pai e filho foram presos. A autoridade policial verificou que a conduta dos dois se enquadra como homicídio qualificado e lesão corporal. Como os nomes deles não foram divulgados pela Polícia Civil, a reportagem não conseguiu localizar suas defesas. O espaço está aberto para manifestação.

O ônibus foi guinchado para complementação do exame pericial. Em nota após o acidente, a ANTT esclareceu que, em nenhum momento, houve perseguição por parte da equipe. Na fiscalização no posto da PRF, além de constatar a falta de autorização para transporte, foi identificado que o veículo estava sem seguro e com os pneus carecas.

Quatro pessoas morreram no local e uma quinta vítima veio a óbito no Hospital Regional de Taguatinga. São dois homens de 57 e 71 anos e três mulheres de 49, 57 e 64.