Fantasminha, múmia e vudu: fantasias de Halloween fazem festa das crianças

Tradição americana, o Halloween se torna cada vez mais popular aqui no Brasil também. Crianças e adolescentes já aguardam ansiosos pelo dia 31 de outubro para vestir máscaras e fantasias, pedir doces de porta em porta e dar sustos em quem estiver por perto.

Se seu filho está no espírito do Dia das Bruxas, dá para escolher e comprar com rapidez e tranquilidade fantasias divertidas para o último dia do mês.

Para ajudar você a não perder mais tempo, separamos 15 fantasias que custam até R$ 360 e são enviadas por AliExpress, Amazon e Magalu com entrega em até dez dias na cidade de São Paulo.

Vale lembrar que o prazo de entrega pode variar para outras cidades, portanto verifique com atenção o tempo de envio para a sua casa.

Roupa de bruxinha feita em malha, pode ser comprada nos tamanhos P (3 e 4 anos), M (5 e 6 anos), G (7 e 8 anos) e GG (9 a 11 anos).

Conjunto de capa, saia e chapéu com LED. Sugerida para idade a partir de 8 anos.

A blusa de Jack-o'-lantern é acompanhada de tiara com abóbora. Tamanhos disponíveis variam de acordo com a loja.

Macacão de poliéster com desenho de esqueleto e máscara de caveira em EVA. Tamanhos P, M, G e GG.

Conjunto de macacão curto, capa e dentadura. O tamanho varia de PP (1 e 2 anos) a G (10 a 12 anos).

Poncho de poliéster estampado com o rosto de um fantasminha, acompanha capuz. Tamanhos P (1) e M (2).

Kit de túnica preta e máscara. Tamanhos P (2 a 4 anos), M (5 a 8 anos), G (9 e 10 anos) e GG (11 e 12 anos).

Camiseta de manga longa, calça e máscara de poliéster. Disponível no tamanho P (2 a 4 anos).

Macacão e luva com estampas que simulam as faixas de uma múmia antiga. Acompanha máscara com desenho de boca e cicatriz na testa. Disponível nos tamanhos P (2 a 4 anos), M (5 a 8 anos), G (9 e 10 anos) e GG (11 e 12 anos).

Camisa, short e capuz vermelho. Tamanhos P (2 a 4 anos), M (5 a 8 anos), G (9 e 10 anos) e GG (11 e 12 anos).

Macacão de poliéster com zíper frontal e asas e capuz de orelhas verdes e olhos alienígenaTamanhos P, M e G.

*Os preços e a lista foram checados em 18 de outubro de 2023 para atualizar esta matéria. Pode ser que eles variem com o tempo.