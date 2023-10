Campanha de Milei já admite possibilidade de 2º turno

BUENOS AIRES, 22 OUT (ANSA) - Ainda sem números oficiais disponíveis, a campanha do candidato ultraliberal a presidente da Argentina, Javier Milei, já apresenta um tom mais comedido e agora diz que nunca pensou em vencer as eleições no primeiro turno.

"Sempre pensamos que haveria um segundo turno e continuamos achando isso", afirmou um dos expoentes da coalizão A Liberdade Avança (LLA), Guillermo Francos.

Durante a campanha, membros da chapa de Milei chegaram a prometer aos apoiadores do ultraliberal uma vitória em primeiro turno, embora as pesquisas não fundamentassem essa possibilidade.

Com as urnas fechadas, as campanhas de Milei, Sergio Massa e Patricia Bullrich agora coincidem em acreditar em um segundo turno em 19 de novembro. (ANSA).

