Calendário do Bolsa Família outubro 2023: veja cronograma de pagamento

O governo federal tornou público o cronograma de pagamentos do programa Bolsa Família referente ao mês de outubro. Os repasses financeiros estão programados para ocorrer no período compreendido entre 18 e 31 de outubro e obedecerão a critérios de distribuição baseados no último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário.

Uma importante novidade é que famílias que possuem bebês com menos de sete meses de idade receberão um acréscimo de R$ 50 ao valor total do benefício. Este adicional será de R$ 50 por criança e será somado ao montante geral. Isso significa que uma família que recebe o Bolsa Família e tem duas crianças nessa faixa etária receberá um valor adicional de R$ 100.

Abaixo, segue o calendário de pagamento atualizado com base nos números de identificação que determinam a data de pagamento:

NIS terminando em 1 : 18 de outubro;

: 18 de outubro; NIS terminando em 2 : 19 de outubro;

: 19 de outubro; NIS terminando em 3 : 20 de outubro;

: 20 de outubro; NIS terminando em 4 : 23 de outubro;

: 23 de outubro; NIS terminando em 5 : 24 de outubro;

: 24 de outubro; NIS terminando em 6 : 25 de outubro;

: 25 de outubro; NIS terminando em 7 : 26 de outubro;

: 26 de outubro; NIS terminando em 8 : 27 de outubro;

: 27 de outubro; NIS terminando em 9 : 30 de outubro;

: 30 de outubro; NIS terminando em 0: 31 de outubro.

O programa Bolsa Família abarca uma gama de categorias de benefícios, cada uma com valores específicos:

Benefício de Renda de Cidadania (BRC): R$ 142 por pessoa na família; Benefício Complementar (BCO): pagamento adicional para garantir que a soma dos benefícios alcance pelo menos R$ 600 por família; Benefício Primeira Infância (BPI): valor extra de R$ 150 para crianças de zero a sete anos incompletos; Benefício Variável Familiar (BVF): acréscimo de R$ 50 para gestantes e crianças e adolescentes entre 7 e 18 anos incompletos; Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN): R$ 50 adicionais por membro da família com até sete meses incompletos (nutriz). As transferências começaram em setembro; Benefício Extraordinário de Transição (BET): aplicado em situações específicas para garantir que nenhum beneficiário receba menos do que recebia no programa anterior (Auxílio Brasil). Será pago até maio de 2025.

Para ser elegível ao Bolsa Família, as famílias devem cumprir requisitos relacionados à saúde e educação, incluindo a frequência escolar de crianças e adolescentes, o acompanhamento pré-natal para gestantes, a avaliação do estado nutricional das crianças e a adesão ao calendário nacional de vacinação.