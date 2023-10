Biden conversa com principais aliados ocidentais e o papa sobre guerra entre Israel e Hamas

Por Andrea Shalal e Kanishka Singh

REHOBOTH BEACH, Delaware (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, intensificou neste domingo seu compromisso com a guerra em curso entre Israel e o grupo islâmico palestino Hamas, com um telefonema com os líderes do Canadá, França, Reino Unido, Alemanha e Itália, depois de falar com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

A Casa Branca informou que Biden fez ligações separadas com os líderes ocidentais, Netanyahu e o papa Francisco em meio a temores crescentes de que a guerra entre Israel e o Hamas possa se transformar em um conflito mais amplo no Oriente Médio, à medida que Israel bombardeava Gaza e intensificava os confrontos na fronteira com o Líbano.

Não ficou imediatamente claro por que a ligação de Biden com os líderes ocidentais não incluiu o Japão. Juntos, esses países formam o G7. Os ministros das Finanças do G7 se reuniram no Marrocos no início deste mês e emitiram uma declaração.

Biden convocou uma reunião virtual do G7 após a invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022.

Biden e o líder católico discutiram "a necessidade de evitar uma escalada na região e trabalhar para uma paz duradoura no Oriente Médio", disse a Casa Branca.

O Vaticano disse mais cedo que a ligação, que durou cerca de 20 minutos, "se concentrou em situações de conflito no mundo e na necessidade de identificar caminhos para a paz".