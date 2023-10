Argentina abre urnas para eleição marcada por incerteza

BUENOS AIRES, 22 OUT (ANSA) - Estão abertas as urnas para as eleições presidenciais mais incertas dos últimos tempos na Argentina.

Até as 18h, cerca de 35 milhões de cidadãos poderão votar em um dos cinco candidatos que disputam a sucessão do impopular Alberto Fernández na Casa Rosada, com os olhares voltados sobretudo para o desempenho do ultraliberal e anarcocapitalista Javier Milei, da coalizão A Liberdade Avança (LLA), vencedor das primárias e líder na maioria das pesquisas.

Para ganhar já no primeiro turno, um candidato precisa obter pelo menos 45% dos votos, ou 40% e uma vantagem de ao menos 10 pontos sobre o segundo colocado.

No entanto, as últimas sondagens mostram uma disputa apertada entre Milei, o postulante governista Sergio Massa, atual ministro da Economia e representante da aliança peronista União pela Pátria (UP), e a ex-ministra da Segurança Patricia Bullrich, da coligação de direita Juntos pela Mudança (JxC).

Nesse cenário, os cerca de 10% de indecisos devem ser determinantes. Se houver segundo turno, os dois candidatos mais votados se enfrentarão em 19 de novembro, e a posse do novo presidente será em 10 de dezembro, no aniversário de 40 anos da volta da democracia à Argentina.

Os eleitores também renovarão parcialmente o Congresso, com a eleição de 24 senadores e 130 deputados. (ANSA).

