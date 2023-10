Ameaças à vida dos judeus na Alemanha são um ultraje, diz presidente

BERLIM (Reuters) - O presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier, disse neste domingo que ele considera um ultraje que as instituições judaicas da Alemanha tenham exigido maior proteção e segurança desde o ataque do Hamas a Israel há duas semanas, instando os participantes de uma manifestação a se posicionarem contra o antissemitismo.

Devido ao Holocausto a Alemanha tem uma responsabilidade especial de proteger as vidas judaicas, disse Steinmeier numa manifestação de solidariedade convocada em Berlim pelos cinco principais partidos democráticos, além da comunidade judaica, sindicatos e organizações patronais.

“A nossa democracia não faz distinção: independentemente das origens, experiência ou religião, todos os que vivem aqui devem conhecer Auschwitz e compreender a responsabilidade que o nosso país tem por causa disso”, afirmou.

Cada ataque contra residentes ou instituições judaicas na Alemanha é um “ultraje”, acrescentou Steinmeier.

Desde a incursão mortal do Hamas e os ataques das forças israelenses em represália, a Alemanha testemunhou uma série de protestos em apoio a Israel e a Gaza, em alguns dos quais foram ouvidos slogans antissemitas.

O país abriga algumas das maiores comunidades judaicas e palestinas da Europa.

Nas últimas duas semanas, estrelas de Davi foram pintadas em alguns edifícios e uma bomba de gasolina foi lançada numa sinagoga no centro de Berlim. Alguns pais judeus pararam de levar os filhos à escola por temerem pela segurança deles.

O embaixador de Israel e parentes dos reféns alemães feitos pelo Hamas também discursaram na manifestação, que os organizadores disseram ter atraído cerca de 25 mil participantes.

Embora a maioria dos protestos pró-palestinos tenham sido explícitos ao afirmarem que o seu foco está na situação humanitária em Gaza e não no apoio ao Hamas, todos, com exceção de dois, foram proibidos, com a polícia usando spray de pimenta para dispersar os atos, o que suscitou acusações de discriminação.

Steinmeier disse que o terror também estava afetando as pessoas na Faixa de Gaza “cujos interesses o Hamas apenas finge representar”.

A polícia dispersou neste domingo um protesto pró-Palestina não-autorizado que ocorria nas proximidades, prendendo alguns participantes.

(Reportagem de Thomas Escritt)